Araxá recebe o Dia D da Vacinação contra Pólio e Sarampo neste sábado

A Campanha da Vacinação contra a Pólio e o Sarampo foi iniciada no dia 6 e por determinação do Ministério da Saúde terá o Dia D, amanhã (18). Em Araxá, a ação será promovida pela Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde que já vacinou 1.250 crianças (25% do público alvo). A meta na cidade é atingir 5.000 pessoas. Devem ser imunizadas todas as crianças de 1 ano a menores de 5 anos de idade.

A campanha tem o objetivo de manter elevada a cobertura vacinal contra a poliomielite nos municípios, visando evitar a reintrodução do vírus da doença. Vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo também contribui para manter o estado de eliminação desta patologia no país. “Com a proteção das vacinas estas doenças não voltarão. Vamos proteger nossas crianças”, afirma a coordenadora da Vigilância em Saúde, Telma Di Mambro Senra.

O Dia D será realizado entre 8h e 17h nas Unidades Básicas de Saúde: UniNorte (Urciano Lemos), UniLeste (Santo Antônio), UniSul (Vila Silvéria), Unisa (São Geraldo), UniOeste (Serra Morena), UniCentro (Av. Dâmaso Drummond), UniNordeste (Av. Pedro de Paula Lemos) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF – antigo PSF), dos bairros Abolição e Pão de Açúcar. Os pais devem levar os filhos à unidade mais próxima e não esquecer o cartão de vacinas.

A Campanha de Vacinação contra Pólio e Sarampo será encerrada no dia 30 de agosto. Até essa data, a UniNorte (Urciano Lemos), UniOeste (Serra Morena) e UniCentro (Av. Dâmaso Drummond) vão atender as terças e quintas-feiras, das 17h às 19h.