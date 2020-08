Araxá recebe o projeto Sesc Praça da Saúde – OdontoSesc

A partir do dia 24 de agosto, Araxá recebe o OdontoSesc, unidade dedicada aos cuidados com a saúde bucal, que fica no município até 27 de novembro. O OdontoSesc integra o projeto Sesc Praça da Saúde, iniciativa que promove a ampliação do acesso à saúde de forma gratuita, preferencialmente ao público em situação de vulnerabilidade social, aos pais e alunos do Colégio Sesc, idosos +60, Rede Sesc de Ação Comunitária, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e o público em geral.

Neste período, a previsão é que o Sesc Praça da Saúde em Araxá realize 828 consultas, além de procedimentos, como o tratamento de cáries extensas; abcessos intra-oral e pulpites; cirurgias simples (extrações simples e restos radiculares); e radiografias odontológicas para pacientes em tratamento, quando necessário. O retorno do OdontoSesc a Araxá é uma parceria com o Sindicomércio Araxá e tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Serviço

Sesc Praça da Saúde em Araxá – OdontoSesc

Data: de 24 de agosto a 27 de novembro de 2020

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h; e aos sábados, das 8h às 17h

Local: Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)

Informações sobre disponibilidade de vagas e marcação: (34) 3201-8100