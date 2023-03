Araxá recebe o Selo Cidade Amiga do Audiovisual durante o 4º Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo

Belas paisagens, montanhas, trilhas, cachoeiras, museus, arte, cultura e culinária. As belíssimas imagens que Araxá proporciona para cenários memoráveis de filmes, novelas e séries credenciou o Município a receber o “Selo Cidade Amiga do Audiovisual”.

Araxá está entre as cem cidades mineiras que foram capacitadas por meio do programa “Cidade de Cinema”, que trabalha com o desenvolvimento de políticas públicas para o audiovisual e o fortalecimento do setor.

O evento aconteceu na última terça-feira (28), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, durante o 4º Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos.

A ação é uma iniciativa do Governo de Minas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e contou com a participação da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, e do assessor de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, o turismólogo Lorenzo França de Cavalini Bergmann.

Com três módulos e mais de 60 horas de aulas, o curso preparou gestores municipais para trabalhar com as políticas públicas voltadas para o setor audiovisual em âmbito estadual, nacional e internacional.

A capacitação também tratou dos benefícios e impactos econômicos que as locações propiciam, fortalecendo o turismo cinematográfico. A ação integra o Plano Descentra Cultura, que inclui outras iniciativas de descentralização e interiorização, que vai injetar mais de R$ 180 milhões para a cultura, principalmente para o audiovisual em Minas.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, recebeu o certificado para exercer a função de Gestora Territorial de Cultura da Região Intermediária de Uberaba (RI), que integra 29 municípios do Alto Paranaíba e Triângulo Sul.

“Vamos traçar estratégias coletivas para articularmos e dialogarmos com cada município, sobre como os recursos federais e estaduais chegarão até eles. Buscaremos integrar ações para oferecer para o restante de Minas Gerais e para o Brasil o que os nossos 29 municípios têm de melhor. Essa iniciativa gera proximidade e faz com que nossa região se destaque no cenário cultural e turístico”, explica Cynthia.

Para o turismólogo Lorenzo Bergmann, o “Selo Cidade Amiga do Audiovisual” vai inserir Araxá como cenário para as grandes produções cinematográficas.

“Além de promover as belas paisagens da nossa cidade, o Selo Cidade Cinema, Cidade Amiga do Audiovisual, é mais uma forma de divulgar Araxá como destino turístico. Divulgar cada vez mais as nossas belas paisagens, montanhas, trilhas, cachoeiras, museus, arte, cultura e nossa rica culinária é uma forma de atrair viajantes de todo o mundo”, destaca.