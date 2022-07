Araxá recebe pela primeira vez o Circuito das Cidades de corrida e caminhada; inscrições estão abertas

Um dos maiores eventos de corrida e caminhada de Minas Gerais ganha mais uma edição, desta vez em Araxá. Estão abertas as inscrições para o Circuito das Cidades 2022. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, o evento acontece na Estância Hidromineral do Barreiro no dia 7 de agosto (domingo), com largada às 8h, em frente à Capela Nossa Senhora das Graças. A corrida abrange crianças, adultos, idosos e deficientes. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de agosto, pelo site ( www.quantaesportes.com.br ).

O Circuito das Cidades é um projeto que há 7 anos percorre diversos municípios de Minas Gerais e será realizado pela primeira em Araxá. O percurso total da maratona terá 5 km, entre corrida e caminhada. Cada atleta que fizer a inscrição receberá camisa, viseira, sacola, brindes e medalha de participação ao concluir a prova. Os vencedores receberão troféus do 1º ao 3º lugar, nas categorias masculinas e femininas.

Para realização do evento, a Prefeitura de Araxá disponibiliza o suporte logístico nas áreas de saúde, segurança pública, esporte, serviços urbanos, desenvolvimento econômico, inovação e turismo. O prefeito Robson Magela reitera que a Administração Municipal tem apoiado campeonatos e eventos que incentivem as atividades físicas e reforcem os hábitos saudáveis da população.

“Eu sempre digo que com o esporte não há gastos, há, sim, investimentos. E é com esse propósito que a gestão investe e incentiva iniciativas de práticas saudáveis para o bem-estar da população. Esse é um evento muito importante para a população, pois podem participar pais, filhos, avós, enfim, toda a família”, reforça.

De acordo com a organizadora do evento, Simone Leila Santos, a participação de Araxá é muito importante para a expansão do esporte. “O Circuito das Cidades atinge hoje 30 municípios, em Araxá será a primeira vez, e esperamos que seja a primeira de muitas. Tenho certeza que os araxaenses irão gostar muito”, destaca.