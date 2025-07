Araxá reforça atendimento nutricional nas unidades de saúde com novos recursos didáticos

A população de Araxá conta com atendimento nutricional gratuito nas unidades de saúde da rede municipal. A assistência é prestada por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em Estratégias de Saúde da Família (ESFs), com foco na orientação alimentar e na promoção da qualidade de vida. Como reforço, os consultórios passaram a contar com material didático composto por réplicas de alimentos, que auxiliam nas orientações durante os atendimentos.

O recurso contribui para que os pacientes compreendam melhor o tamanho adequado das porções. “Com este material, o atendimento se torna mais ilustrativo e didático, permitindo que a nutricionista mostre ao paciente, por exemplo, qual a quantidade ideal de uma porção, como proteínas e carboidratos. Isso facilita o entendimento e contribui para uma mudança mais efetiva nos hábitos alimentares”, afirma a Referência Técnica em Nutrição, Natália Rosa Moreira.

Atualmente, o município dispõe de oito nutricionistas que atendem em sistema de rodízio, com dias fixos conforme a demanda de cada local. Nas UBSs Unileste, Uninorte, Unisa, Uninordeste, Unioeste, Unisul e Unicentro, o serviço é oferecido de forma contínua para toda a população da cidade.

Já nas ESFs dos bairros Jardim das Oliveiras, Abolição, Vila Estância, São Pedro, João Ribeiro, Alvorada e Max Neumann, o atendimento é voltado exclusivamente aos moradores das respectivas áreas de abrangência.

Durante as consultas, são oferecidas orientações personalizadas sobre alimentação saudável e prevenção de doenças. As unidades também contam com balanças de bioimpedância, que possibilitam a análise da composição corporal — como percentual de gordura, massa magra e índice de hidratação. Os agendamentos são realizados diretamente nas recepções das unidades.