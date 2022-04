Araxá retoma cirurgias eletivas pelo SUS após período de pandemia

A Prefeitura de Araxá retomou as cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após longa pausa devido à pandemia da Covid-19. Os agendamentos estão sendo realizados pelo Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

As cirurgias são programadas e o médico responsável faz o agendamento para a realização dos procedimentos, conforme mapa cirúrgico hospitalar e ocasião mais propícia.

Após o período mais intenso da pandemia, o retorno das cirurgias eletivas se deu com o planejamento das realizações de colecistectomias (retirada da vesícula), cirurgias de hérnia e de histerectomia (retirada de útero). Esse último procedimento, por exemplo, está sendo realizado uma vez por semana, com possibilidade de ser ampliado para duas vezes por semana. Também estão sendo retomados procedimentos de ortopedia e urologia. Durante o período da não realização desses atendimentos, as cirurgias emergenciais de ortopedia não foram interrompidas.

Para os agendamentos, os cirurgiões com procedimentos pendentes devido ao período de isolamento estão passando pelo Complexo Regulador e reavaliando as chamadas AIH, Autorização de Informação Hospitalar, que estiveram paradas durante o período. Um novo atendimento é programado na Unisa para reavaliação, onde é emitida nova AIH com validade de até 90 dias.

“Nós entendemos a dor e queremos trazer alívio, entendemos a aflição para que esse momento chegue logo, mas temos que pedir apenas mais um pouquinho de tolerância. Estamos tendo um cuidado pontual com cada AIH e a nossa proposta é que o atendimento aconteça o mais rápido possível”, relata a coordenadora do Setor de Regulação, Marta Aparecida Alves.