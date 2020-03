Araxá Rodeio Show é adiado em função da pandemia do coronavírus

A organização do Araxá Rodeio Show confirmou no início da noite desta terça-feira (17) que o evento será adiado em função da pandemia do Coronavírus. “Desde a chegada do vírus ao Brasil estamos acompanhando de perto a situação e monitorando as decisões dos órgãos de saúde. Seguindo as recomendações do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, as determinações da Secretaria Municipal de Saúde já anunciadas e levando em consideração o decreto de emergência do Governo de Minas optamos pelo adiamento. Entendemos que neste momento esta é a decisão mais correta, deixando claro nossa responsabilidade com a saúde pública e, evidentemente, com a saúde de cada pessoa que acredita no evento”, ressalta Luciano Rios, um dos organizadores do Araxá Rodeio Show.

Assim como o Araxá Rodeio Show, que seria realizado de 16 a 20 de abril; a Queima do Alho, marcada para 4 de abril também foi adiada. “Estamos com uma nova data praticamente fechada para o segundo semestre e devemos conseguir manter a grade de shows que tanto agradou a população de Araxá e da região. Independente da data, seguimos trabalhando para proporcionar ao nosso público, parceiros, apoiadores e patrocinadores o melhor evento do segmento na região. Esse é o momento de nos unirmos para barrarmos o avanço da doença e conseguirmos minimizar as consequências do coronavírus”, ressalta Luciano.

A organização do Araxá Rodeio Show vai manter um canal de comunicação com quem tiver dúvidas sobre o adiamento pelos meios eletrônicos e junto aos postos de vendas. Nas redes sociais você também encontra orientações sobre prevenção e sintomas do Coronavírus.