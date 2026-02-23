Araxá sedia a Forrest Run Tormenta 2026, maior corrida de montanha de Minas, no próximo sábado (28)

Araxá será sede da Forrest Run Tormenta 2026, prova que integra o calendário esportivo da cidade e é considerada a maior corrida de montanha de Minas Gerais. As disputas acontecem no próximo sábado (28), em paisagens naturais da Serra da Ventania. A Prefeitura de Araxá é parceira do evento, com um aporte de R$ 20 mil, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Reconhecida nacionalmente pelos percursos técnicos e desafiadores, a Forrest Run Tormenta é realizada em meio a trilhas, serras e áreas de grande beleza natural, proporcionando uma experiência intensa aos atletas.

A competição conta com diferentes distâncias, atendendo desde corredores que buscam novos desafios até atletas de alto rendimento. Os percursos são de 8,5 km (Curto), 20 km (Médio), 35 km (Longo) e 55 km (Ultra). A prova é chancelada pela iTRA (International TrailRunning Association) e UTMB (Ultra Trail Mont Blanc) e vale pontos para o ranking internacional da modalidade de trail running.

Para o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o apoio da Prefeitura de Araxá ao evento reforça o compromisso do Município com o incentivo ao esporte e a atração de grandes competições.

“A Forrest Run Tormenta é um evento que projeta Araxá para todo o Brasil, une esporte, turismo e desenvolvimento econômico. O apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, demonstra nosso compromisso em incentivar grandes competições, valorizar nossos atletas e fortalecer o nome da cidade como referência em eventos esportivos de alto nível”, afirma.

Programação oficial



Sexta-feira – 27 de fevereiro



18h às 21h: Entrega dos kits dos atletas

Local: Lions Clube Araxá (Rua Dom José Gaspar, 822 – Centro)

Sábado – 28 de fevereiro

Serra da Ventania (acesso pelo km 35 da MG 428)

6h às 6h30: Montagem das tendas das assessorias

6h30 às 7h: Entrega de kits (prioridade para os percursos Ultra e Longo)

7h: Largada do percurso Ultra (55 km)

7h: Largada do percurso Longo (35 km)

7h45: Largada do percurso Médio (20 km)

8h30: Largada do percurso Curto (8,5 km)

12h: Início das premiações (de acordo com a formação dos pódios)

14h: Tempo limite para o percurso Longo

17h: Tempo limite para o percurso Ultra

18h: Encerramento do evento