Araxá sedia maior encontro de grupos de apoio à adoção do Brasil

Araxá é palco do maior evento nacional voltado ao tema da adoção. O Município se tornou referência na área com a estruturação da rede de proteção à criança e do adolescente com a implantação de importantes projetos e recebe, até este sábado (11), a 25ª edição do Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (Enapa). O evento foi aberto na última quinta-feira (9) e conta com a participação de vários Estados brasileiros.

A cerimônia de abertura contou também com a presença de representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e organizações de apoio à adoção de todo o país.

O Enapa 2022 é gratuito e voltado para pretendentes à adoção, magistrados, servidores, promotores, comunidade acadêmica, pais, mães e filhos e interessados no assunto. O Enapa 2022 ocorre em formato híbrido, com possibilidade de participação online e presencial, mediante inscrição.

Para o prefeito Robson Magela, a Administração Municipal tem como prioridade fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes, como, por exemplo, a recente transformação do “Programa Refazendo Sonhos – Família Acolhedora” em política pública no município.

“A causa da Infância e Juventude é primordial para nós enquanto Administração Pública, e esse evento é oportunidade para trocar experiências e consequentemente trazer ideias, projetos e soluções para a nossa realidade local. Um evento muito importante e também muito emocionante”, destacou o prefeito durante o seu pronunciamento na abertura do evento.

A emoção tomou conta de todos os presentes. Ao som de Super Fantásticos – música do grupo Balão Mágico – Cristiane Mirza, presidente do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas de Araxá e que conduziu a abertura do evento, foi interrompida por crianças que percorreram as mesas e entregaram balões em formato de coração aos convidados. Em tom descontraído, o coral e dança de alunos dos anos iniciais das Escolas Municipais Romália Porfírio de Azevedo Leite e Alice Moura intimaram público presente ao entrar no ritmo da música e acompanhar o coro.

Os momentos culturais também aconteceram ao longo de três dias, entre debates, mesas-redondas e palestras sobre o tema da adoção, além da apresentação de trabalhos. Segundo a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA), Taciana Almeida, o evento reúne grupos de apoio à adoção de todo o Brasil. “É uma oportunidade de troca de conhecimentos e estratégias para lidar com os desafios enfrentados no dia a dia”, enfatizou.

Segundo a promotora da Vara da Infância e Juventude em Araxá, Mara Lúcia Silva Dourado, a escolha de Araxá para sediar o evento é reflexo de como o município vem atuando junto à rede de proteção.

“Se Araxá conseguiu ser eleita sede de um evento dessa magnitude, é porque a rede de proteção à infância aqui está devidamente estruturada e tem capacidade de fazer um evento dessa qualidade. Outro ponto é o reflexo, o resultado que esse evento vai trazer para nossa rede”, destaca.

Enapa



A realização do Enapa é da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (Angaad) e do Grupo de Apoio à Adoção Aquecendo Vidas, de Araxá, e conta com recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Araxá (FMDCA) e apoio da Prefeitura de Araxá. Mais informações: ( www.araxa.enapa.org.br ).