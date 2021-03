Araxá segue recomendações do Estado e escolas particulares retornam dia 8 de março

A Secretaria de Estado de Educação divulgou na última semana o Plano de Retorno da Educação durante a pandemia. Seguindo a orientação, a Prefeitura de Araxá determinou no novo decreto que as escolas particulares poderão regressar às suas atividades na próxima segunda-feira (8), no modelo híbrido (remoto e presencial). As estaduais também voltarão no dia 8, a princípio, ainda restrita ao modelo remoto.



Para o retorno do ano letivo nas escolas da rede municipal, foi analisada a realidade de cada escola para a elaboração de um cronograma de retorno e de atendimento. A previsão é para o dia 15 de março, de forma escalonada e com o número reduzido de alunos. Será selecionada uma única série escolar em cada instituição, com apenas 30% dos alunos, que será monitorada por 15 dias para que o acompanhamento seja de uma forma mais assertiva.



Mesmo com o retorno autorizado pelo Estado, a decisão de mandar o aluno para a escola, será de livre escolha da família. O estudante não receberá falta e continuará recebendo atendimento de forma remota.



O sistema híbrido estabelecido pelo protocolo sanitário prevê que as turmas sejam divididas em grupos de revezamento: enquanto em uma semana, metade dos estudantes vão para o ensino presencial, a outra metade segue o conteúdo à distância.

Na semana seguinte, os alunos que tiveram aulas presenciais passam para o ensino remoto e vice-versa. Dessa forma, as instituições serão mantidas diariamente com metade da capacidade de atendimento físico, garantindo a adoção de normas de distanciamento.



Todas as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19 foram aplicadas nas escolas, como, higienização nos mobiliários, disponibilização de equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos, professores e funcionários. Os cuidados para que as escolas não sejam locais de propagação do coronavírus incluem o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel.