Araxá suspende vacinação de 1º dose por faixa etária e trabalhadores da indústria

A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu a vacinação de primeira dose contra Covid-19 por faixa etária e de trabalhadores da indústria e construção civil nesta quinta-feira (22). Com o avanço da campanha de vacinação nos últimos dias, Araxá aplicou todas as doses entregues pelo Governo de Minas nesta quarta-feira (21) e aguarda a chegada de um novo lote para continuar a campanha.

Todos os imunizantes disponíveis no momento são destinados, por orientação do Estado, para aplicação de 2º dose e para gestantes, puérperas e lactantes ainda não vacinadas.

A expectativa é que mais vacinas sejam entregues nesta quinta-feira (22) para a retomada da imunização de pessoas com 41 anos na sexta-feira (23) e 40 anos no sábado (24). O prefeito Robson Magela esteve em Belo Horizonte na última semana e solicitou ao governador Romeu Zema a distribuição proporcional dos imunizantes, de acordo com a quantidade de habitantes e o perfil da população.

“A última remessa entregue pelo Estado é uma constatação da forma desproporcional que os imunizantes estão sendo destinados. Cobramos novamente esta semana da Secretaria Estadual de Saúde e estamos aguardando a correção”, acrescenta a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães.

Aplicação da 2º dose prossegue

A aplicação da 2ª dose de acordo com cartão de vacina prossegue na Unisa, das 8h às 16h. Já os idosos de 64 e 63 anos (pedestres) recebem a segunda aplicação do imunizante contra o Covid-19 nesta quinta-feira (22), conforme cartão de vacina, na Unisa. Eles também têm a opção de serem imunizados pelo sistema drive-thru, no Expominas, das 8h às 16h.

Confira abaixo o cronograma desta quinta-feira (22).

QUINTA: 22 DE JULHO



Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dia e horário: 22 de julho (quinta) – 8h às 16h

– Puérperas (com até 45 dias) e Lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

– Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

1ª dose – Grupos Contemplados – UNISA

Dia e horário: 21 de julho (quarta) – 8h às 16h



– Grupos Contemplados: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com e deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico – Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão de SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

2ª dose – Grupos Contemplados de acordo com cartão de vacina – UNISA

Dia e horário: 22 de julho (quinta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.

2ª dose Idosos de 64 e 63 anos (pedestres) de acordo com o cartão de vacina – UNISA

Dia e horário: 22 de julho (quinta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.

2ª dose Idosos 64 e 63 anos (drive-thru) de acordo com o cartão de vacina – EXPOMINAS



Dia e horário: 22 de julho (quinta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e Cartão SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.