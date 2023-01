Araxá têm crescimento populacional acima de 24% nos últimos 12 anos, aponta prévia do IBGE

Araxá é a segunda cidade que registrou o maior crescimento populacional nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba de Minas em 2022, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Até 2010, quando foi divulgado o último Censo do IBGE, o município araxaense tinha 93.672 habitantes. Agora são 116.561, ou seja, mais 22.889 pessoas, um aumento de 24,43%, segundo a prévia.

Segundo o IBGE, a divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada. O balanço completo deve ser obtido somente em março, segundo o órgão federal.

Para o prefeito Robson Magela, esses dados são importantes para nortear a elaboração de projetos e investimentos para o futuro. “Grande parte que contribui para esse crescimento populacional é que Araxá se destaca por ser uma cidade de oportunidades, através da sua força na indústria, comércio e serviços, construção civil e agronegócio. É uma cidade acolhedora, que se destaca pela qualidade de vida, escolas bem estruturadas e segurança. E a gestão se preocupa em executar ações que permitam que esse crescimento ocorra de forma ordenada, com uma estrutura urbana eficaz”, destaca o prefeito.