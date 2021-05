Araxá vacina idosos de 60 anos nesta terça-feira

A Prefeitura de Araxá realiza a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 60 anos ou mais nesta terça-feira (11), das 8h às 16h, na Unileste, Uninorte e Unioeste. A imunização vai ser dividida em duas filas: uma para idosos que estiverem em veículos (drive-thru) e outra para pedestres.

Para receber a vacina é necessário a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Idosos que realizaram o pré-cadastro no site www.araxavacina.com.br devem apresentar o comprovante impresso e os documentos necessários para conferência dos dados e maior agilidade do cadastro.

A Administração Municipal reitera que chegaram doses suficientes para todos os idosos de 60 anos e não há necessidade de chegar antes do horário de início da imunização. O idoso que ainda não foi vacinado e está entre os grupos priorizados anteriormente contemplados pode procurar as Unidades de Saúde – Unileste, Uninorte e Unioeste.

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.