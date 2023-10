Araxá vai sediar etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024

Uma conquista histórica! Araxá foi anunciada entre as cidades que vão receber a Copa do Mundo de Mountain Bike em 2024. A etapa será realizada entre os dias 19, 20 e 21 de abril. E a expectativa é que atletas de mais de 50 países participem da competição organizada pela União Ciclística Internacional (UCI).



Ao todo são 14 cidades divididas em nove países que receberão as etapas, e no Brasil apenas Araxá e Mairiporã (SP) foram escolhidas. O calendário da etapa inclui disputas do Cross Country olímpico (XCO), Short Track (XCC), Downhill (DHI) e Enduro (EDR), incluindo E-Enduro (E-EDR).

O anúncio oficial aconteceu nesta terça-feira (17), no Araxá Center Shopping, e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, do presidente da Câmara de Vereadores, Bosco Júnior, representantes da Associação de Ciclismo e Esporte de Aventura de Araxá (Aceaa), ciclistas e entusiastas do esporte e imprensa.



Também prestigiaram o evento, de forma online, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o deputado estadual Bosco e o organizador da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), Rogério Bernardes. A multiatleta Jane Porfírio foi escolhida como embaixadora da etapa de Araxá.



O prefeito Robson Magela explica que a cidade está acostumada a receber grandes nomes do ciclismo mundial. “Em abril deste ano, Araxá foi sede da Copa Internacional de Mountain Bike pelo 20º ano consecutivo. E hoje poder receber uma notícia dessa é muito bom, e saber que somos umas das cidades representantes do nosso país é melhor ainda. Isso mostra que estamos no caminho certo. Esse evento vai fomentar nossa economia local, a rede hoteleira e irá apresentar Araxá para o mundo todo. Estamos muito honrados”, reitera.

De acordo com o secretário Juliano Cesar da Silva, a cidade já começa a se preparar para receber o evento. “Já estamos nos planejando para trabalhar arduamente com o intuito de atender melhor os atletas, as delegações e os visitantes de forma geral. Na parte prática, queremos oferecer também uma melhor ergonomia para os competidores para que levem o nome de Araxá a patamares ainda maiores”, reforça.

O presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Bosco Júnior, explica que ao longo da história a cidade nunca recebeu um evento dessa proporção. “São mais de 40 países envolvidos, 400 atletas e 150 profissionais apenas na transmissão ao vivo. Acredito que é um evento que vai fomentar muito a economia em diversos aspectos, seja no ramo da hotelaria e outras frentes econômicas que vão deixar um legado muito positivo e histórico para a nossa cidade”, destaca.



O atleta Olímpico, tricampeão brasileiro e sete vezes campeão da CIMTB também esteve no anúncio e destaca a importância do evento para a cidade. “É muito legal essa novidade, pois Araxá sedia a Copa Internacional há 20 anos, e trazer a Copa do Mundo da categoria, um evento dessa proporção, é muito importante para Araxá, região e para o Brasil de forma geral”, conclui.