Araxá vence o Funorte, mas fica fora da próxima fase da Segunda Divisão do Mineiro





O Araxá Esporte venceu o Funorte por 2 a 0 neste sábado (17), no Estádio Municipal Fausto Alvim, em Araxá, mas não conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro Sicoob Segunda Divisão. A equipe alvinegra fez sua parte em campo, com gols de Marcos Kaik e Jefão, mas dependia de outro resultado para seguir na competição.



A vaga ficou com o São João del-Rei, que venceu o Siderúrgica e garantiu a terceira colocação do grupo. Com isso, avançaram à próxima fase Betim, Paracatu e São João del-Rei.



Diante da torcida no Fausto Alvim, o Araxá buscou a vitória e encerrou sua participação com um resultado positivo. No entanto, o desempenho na rodada final não foi suficiente para manter o time na disputa pelo acesso.



A eliminação encerra a campanha do Ganso nesta edição da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, enquanto os três classificados seguem na luta pelas vagas na próxima etapa do torneio.



