Araxaense Vitor Frois conquista a III Etapa do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017

Aconteceu no ginásio da Escola Estadual Delfim Moreira, no dia 01 de outubro, a III Etapa do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017. Aguardando apoio a Secretaria Municipal de Araxá desde fevereiro, o evento acabou sendo organizado pela Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba, com sede em Patos de Minas e contou com a presença de atletas das cidades de Araxá, São Gotardo e Patos de Minas, sendo Patos com o maior numero de participantes. Com apoio das empresas Calçados Duarte, Chantilly Sorveteria, enxadrista Kleber Antonio Borges Pereira, a Liga de Patos de Minas foi possível realização do evento que valeu rating Nacional da LBX (Liga Brasileira de Xadrez) e 5 vagas para final.

O torneio foi disputado em duas categorias conforme o regulamento da competição. No Modulo A, o campeão foi o araxaense patrocinado pela CBMM e AABB, Vítor Amorim Froís, seguido pelos patenses Leandro Ezequiel Arce Barbarine e Paulo Rokimam da Costa. No modulo B, o campeão foi o enxadrista Luis Gustavo Guimarães Carvalho, em segundo lugar Marielly Cristian Vieira e em terceiro lugar Matheus Henrique Vieira, todos de Patos de Minas.

Dos 5 classificados para final, dois são araxaense, Vitor e Fabiano Gomes. Os atletas de Araxá se preparam para quarta etapa que acontecerá neste mês de outubro na cidade de Patos de Minas.