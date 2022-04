O artista Henrique Natal Vieira oportuniza para toda a comunidade de Araxá MG, a segunda edição do seu projeto composto por quatro espetáculos de canto e piano com um repertório composto de admiráveis e seletas canções da Música Erudita Brasileira a qual começou ainda no tempo da colonização portuguesa, fortalecida e influenciada pelas raízes europeias.

A Música Erudita no Brasil dos primeiros séculos de colonização, vinculava-se estritamente à igreja e à catequese. Com o passar do tempo, irmandades de música, salas de concerto e manuscritos brasileiros vão traçando o perfil de uma atividade crescente no país.

É a partir da Semana da Arte Moderna, em 1922, que o Brasil descobre a Música Erudita e o país passa, desde então, a produzir talentos em série: Villa-Lobos, Lorenzo Fernandez, Francisco Mignone, Radamés Gnatalli, Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe, Cláudio Santoro, entre outros expoentes.

O projeto Arte Para Todos – 2ª Edição é uma excelente oportunidade para apreciar a música brasileira em sua mais bela e clássica forma, com entrada livre, gratuita e acessível para crianças, adolescentes e pessoas da terceira idade, além de intérpretes de libras.

Venha prestigiar e desfrute deste momento de cultura e lazer com toda a família!

OS ARTISTAS

Em sua experiência artística e profissional, Henrique Natal Vieira atuou em várias apresentações musicais de pequeno, médio e grande porte, destacando-se em prestigiados eventos de Minas Gerais.

Durante vários anos, coordenou diversos projetos culturais nas áreas de música e artesanato no município, sendo também professor de artes plásticas, musicalização e cursos livres em escolas, fundações e outras instituições de Araxá e região. Um grande talento com o devido reconhecimento em nossa cidade.

Henrique se apresenta com Eleny Almeida de Abreu, pianista e co-repetidora. Ela iniciou seus estudos do piano aos 5 anos com sua irmã, a professora Ellen Almeida Pereira. Estudou técnica avançada e co-repetição com a professora Therezinha Moresky, em Curitiba, e formou-se no Curso Técnico de Música, com especialização no Piano, em 2009, pela Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, sob a tutela da professora Eloisa Passos de Abreu da Silva.

Uma dupla de exímios profissionais da música para encantar a todos!

PROGRAMAÇÃO

18/04 – 19h30 – Teatro Municipal Maximiliano Rocha

24/04 – 20h – Paróquia Mãe Rainha

25/04 – 19h30 – Teatro Municipal Maximiliano Rocha

01/05 – 20h – Paróquia de Santos Reis

Lotação máxima limitada à capacidade dos locais. É necessário apresentação do cartão de vacina com as duas doses. Serão cumpridos todos os protocolos sanitários contra a COVID-19.