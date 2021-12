Artigo: Nióbio e cidades mais inteligentes

Por Eduardo Ribeiro, CEO da CBMM

Nós passaremos por uma verdadeira transformação na forma como vivemos. Tendências mundiais apontam para a criação de cidades cada vez mais conectadas e eficientes, com fontes renováveis de energia, uso de materiais avançados e processos industriais mais limpos. Mas, o que o Nióbio tem a ver com isso?

Esse metal, produzido a partir de minérios abundantes na crosta terrestre como o pirocloro ou a columbita-tantalita, presentes em mais de 85 reservas conhecidas em todo o mundo, apresenta grande potencial para ajudar o planeta a passar por essa transição, contribuindo para que indústrias de diversos segmentos superem um dos maiores desafios do nosso tempo: a adoção de práticas mais sustentáveis em todos os elos da cadeia.

Após passar por mais de 160 etapas químicas e metalúrgicas, os produtos de Nióbio são empregados na construção civil, na estrutura de automóveis, em baterias para veículos elétricos, componentes eletrônicos, aparelhos de ressonância magnética, turbinas de avião e até em foguetes e sondas espaciais.

Entre seus diversos usos, agrega resistência ao aço e ao mesmo tempo aumenta a sua tenacidade, sendo responsável por aumentar a segurança dos projetos e otimizar o tempo de construção. Além disso, o metal potencializa o conceito da desmaterialização, com redução em até 20% do uso de materiais, impactando em uma diminuição significativa da emissão de CO2 em todo o processo produtivo. No Brasil, é possível conferir projetos que utilizaram a tecnologia do Nióbio como a Ponte JK, em Brasília, o Instituto Moreira Salles, em São Paulo, o edifício Acqua Corporate, no Rio de Janeiro e estruturas metálicas industriais.

Em outra frente, a de mobilidade, seu uso resulta em aumento da segurança automotiva e na diminuição de peso do veículo, contribuindo com a redução de emissões de gases poluentes, uma vez que há menor consumo de combustíveis fósseis. As principais montadoras em todo o mundo já utilizam aço microligado ao Nióbio em suas linhas de produção.

E a busca por inovação é constante. Junto às principais universidades e institutos de pesquisa do Brasil e do mundo, a CBMM, empresa líder em produtos de Nióbio, está desenvolvendo tecnologias para baterias elétricas de íons de lítio, que com a adição do metal proporcionam carregamento ultrarrápido – em tempo inferior a 10 minutos – mais segurança, estabilidade e vida útil. Com isso, será possível acelerar o processo de eletrificação em todo mundo, em linha com as agendas de sustentabilidade de diversos países. Hoje, já existem baterias com tecnologia de Nióbio sendo utilizadas no segmento de mobilidade.

O Brasil detém a liderança do mercado global, que em 2019 foi de 120 mil toneladas de produtos de Nióbio. Há mais de seis décadas a CBMM lidera o desenvolvimento de processos, produtos e aplicações para o Nióbio, contribuindo para o aumento do tamanho do mercado.

São notórios os avanços da indústria de materiais nas últimas décadas. E a corrida por tecnologias que proporcionem mais sustentabilidade econômica, social e ambiental é de suma importância para transformar o mundo para melhor e proporcionar um estilo de vida mais responsável para as próximas gerações. E, neste sentido, o Nióbio tem desempenhado um papel relevante.