Campanha do Agasalho 2026 convida população a compartilhar calor e solidariedade

Com a poximidade da chegada do inverno, e a previsão de temperaturas mais baixas, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lança nesta quarta-feira (27), a Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas e itens de inverno para ajudar famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem o período de frio com mais conforto e dignidade.
A população poderá doar agasalhos, cobertores, mantas, toucas, meias, calçados, roupas infantis e adultas, além de itens de cama em bom estado de conservação. Neste momento, os itens mais necessários são cobertores e roupas de frio masculinas e infantis.
As doações poderão ser entregues até o final de junho nas unidades da Assistência Social, CRAS, Centro POP e Núcleos de Serviço de Convivência.
A secretária municipal de Assistência Social, Líllian Pereira, destaca que a campanha é uma oportunidade de transformar um gesto simples em acolhimento para quem mais precisa.
“Um casaco guardado no armário pode fazer toda a diferença para alguém neste inverno. Convidamos a população a participar dessa corrente de solidariedade e ajudar a levar mais conforto, dignidade e cuidado às famílias atendidas pela rede socioassistencial do município”, afirma.
As doações serão destinadas a famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais de Araxá e também a pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP.
Confira abaixo os locais de doação.
📍 Secretaria Municipal de Assistência Social
Av. Getúlio Vargas, 205 – Centro
📍 Centro POP
Av. Amazonas, 197 – São Geraldo
📍 CRAS Centro
Rua Dr. Garibaldi Cunha, 10 – Centro
📍 CRAS Bom Jesus
Rua Jason Armando de Paula, 117 – Bom Jesus
📍 CRAS Pão de Açúcar
Rua Eurindo Barbosa, 245 – Pão de Açúcar
📍 CRAS Abolição
Rua Marcolino Coelho Borges, 390 – Abolição
📍 Núcleo Boa Vista
Rua Engenheiro José Martins, 185 – Serra Morena
📍 Núcleo Santo Antônio
Rua Luiz Dumont Fonseca, 215 – Santo Antônio
📍 Núcleo Tiradentes
Rua Dorvalina Martins, 15 – Tiradentes
📍 Núcleo Padre Alaor
Rua Sady Perfeito, 240 – Padre Alaor
📍 Praça da Família
Rua Antônio Alves da Costa, 97 – Vila São Pedro
As doações devem estar em bom estado de conservação e prontas para uso.