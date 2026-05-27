Campanha do Agasalho 2026 convida população a compartilhar calor e solidariedade





Com a poximidade da chegada do inverno, e a previsão de temperaturas mais baixas, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, lança nesta quarta-feira (27), a Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas e itens de inverno para ajudar famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem o período de frio com mais conforto e dignidade.

A população poderá doar agasalhos, cobertores, mantas, toucas, meias, calçados, roupas infantis e adultas, além de itens de cama em bom estado de conservação. Neste momento, os itens mais necessários são cobertores e roupas de frio masculinas e infantis.

As doações poderão ser entregues até o final de junho nas unidades da Assistência Social, CRAS, Centro POP e Núcleos de Serviço de Convivência.

A secretária municipal de Assistência Social, Líllian Pereira, destaca que a campanha é uma oportunidade de transformar um gesto simples em acolhimento para quem mais precisa.

“Um casaco guardado no armário pode fazer toda a diferença para alguém neste inverno. Convidamos a população a participar dessa corrente de solidariedade e ajudar a levar mais conforto, dignidade e cuidado às famílias atendidas pela rede socioassistencial do município”, afirma.

As doações serão destinadas a famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais de Araxá e também a pessoas em situação de rua atendidas pelo Centro POP.

Confira abaixo os locais de doação.



📍 Secretaria Municipal de Assistência Social

Av. Getúlio Vargas, 205 – Centro

📍 Centro POP

Av. Amazonas, 197 – São Geraldo

📍 CRAS Centro

Rua Dr. Garibaldi Cunha, 10 – Centro

📍 CRAS Bom Jesus

Rua Jason Armando de Paula, 117 – Bom Jesus

📍 CRAS Pão de Açúcar

Rua Eurindo Barbosa, 245 – Pão de Açúcar

📍 CRAS Abolição

Rua Marcolino Coelho Borges, 390 – Abolição

📍 Núcleo Boa Vista

Rua Engenheiro José Martins, 185 – Serra Morena

📍 Núcleo Santo Antônio

Rua Luiz Dumont Fonseca, 215 – Santo Antônio

📍 Núcleo Tiradentes

Rua Dorvalina Martins, 15 – Tiradentes

📍 Núcleo Padre Alaor

Rua Sady Perfeito, 240 – Padre Alaor

📍 Praça da Família

Rua Antônio Alves da Costa, 97 – Vila São Pedro

As doações devem estar em bom estado de conservação e prontas para uso.