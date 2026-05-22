Semana Municipal de Incentivo à Adoção promove reflexão, acolhimento e diálogo sobre diferentes formas de construir uma família

Araxá está vivenciando mais uma edição da Semana Municipal de Incentivo à Adoção, iniciativa que busca ampliar o diálogo sobre adoção, entrega legal, diversidade familiar e o direito de crianças e adolescentes à convivência familiar. A programação teve início na última terça-feira (19) e segue até o dia 25 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional da Adoção.

Promovida pelo Grupo Aquecendo Vidas, com apoio da Prefeitura de Araxá, Câmara Municipal e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a semana reúne atividades abertas à comunidade com o objetivo de informar, acolher e combater preconceitos que ainda cercam o tema.

A programação começou com a palestra da Dra. Karina Cleto, que abordou a construção de vínculos, a saúde mental e a afetividade nos processos de adoção. Nesta quinta-feira (21), o foco foi a entrega legal, procedimento previsto em lei que garante acolhimento e proteção às gestantes que, por diferentes motivos, optam por entregar o filho para adoção.

Segundo a presidente do grupo de apoio à adoção, “Aquecendo Vidas”, Jaqueline Batista, um dos objetivos da semana é justamente ampliar o conhecimento da população sobre temas que ainda são cercados por desinformação e julgamentos.

“A adoção constitui amor, vínculo e família, mas não apaga a história de ninguém. Queremos promover reflexões sobre acolhimento, pertencimento e respeito às diferentes formas de constituição familiar. Também buscamos dar visibilidade à entrega legal, que é um direito garantido por lei e que precisa ser tratado com responsabilidade, empatia e sem preconceitos”, destaca Jaqueline.

O encerramento acontece na próxima segunda-feira (25), às 19h, na sede do Grupo Aquecendo Vidas, com uma roda de conversa que reunirá famílias dos grupos de pré e pós-adoção, além de profissionais da rede de proteção e membros da comunidade. A proposta é criar um espaço de escuta, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos familiares.

Com o tema “Adoção e Diversidade”, a edição deste ano reforça a mensagem de que família é construída pelo afeto, pelo cuidado e pelo pertencimento, valorizando as diferentes histórias e trajetórias que fazem parte desse processo.