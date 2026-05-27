Polícia Civil recupera 40 toneladas de soja desviadas e restitui carga a empresa em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Araxá, realizou nesta quarta-feira (27) uma ação que resultou na recuperação de aproximadamente 40 toneladas de soja desviadas na região. A carga foi integralmente restituída ao legítimo proprietário.

De acordo com o delegado regional, Dr. André Valter Salviano, as investigações tiveram início logo após a corporação tomar conhecimento do caso, classificado, inicialmente, como furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Até o momento, não houve prisões e o inquérito segue em andamento.

Durante as diligências, a equipe policial se deslocou até uma empresa armazenadora de grãos em Uberaba, onde foi constatado que a carga pertencente à corretora G. M. C. G. Ltda. havia sido descarregada no dia 22 de maio. No local, os investigadores identificaram inconsistências nas notas fiscais apresentadas, além de divergências no histórico das negociações envolvendo o produto, o que reforçou os indícios de desvio.

Com base nos levantamentos e na cooperação entre as empresas envolvidas, a Polícia Civil formalizou a ocorrência e realizou a restituição imediata da carga. Para garantir a regularidade do transporte, foram emitidas novas notas fiscais, e a soja foi removida em veículo da própria empresa vítima.

A operação contou com a atuação de três investigadores da Polícia Civil e um servidor administrativo, sob coordenação dos delegados Dr. Valter André Biscaro, Dr. Conrado Costa da Silva e Dr. Christiano de Rezende Dib, responsável pelo caso.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e apurar a possível existência de um esquema estruturado de desvio de cargas no setor do agronegócio.

Segundo a Polícia Civil, a rápida atuação da equipe foi essencial para evitar o escoamento definitivo da carga e reduzir prejuízos ao produtor rural, reforçando o compromisso da instituição no combate aos crimes no campo.