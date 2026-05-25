Prefeitura de Araxá vai realizar leilão de 14 terrenos no Distrito Industrial para estimular novos investimentos

A Prefeitura de Araxá vai realizar o leilão de 14 terrenos localizados no Distrito Industrial do município, abrindo novas oportunidades para instalação de empresas e ampliação de investimentos na cidade. Para viabilizar o processo, a Administração Municipal encaminhou à Câmara o projeto de lei solicitando autorização a venda das áreas, proposta que foi aprovada essa semana pelos vereadores.

Os terrenos estão distribuídos em diferentes pontos do Distrito Industrial e possuem tamanhos variados, com valores de avaliação entre aproximadamente R$ 240 mil e R$ 365 mil. As áreas somam mais de 28 mil metros quadrados disponíveis para futuros empreendimentos.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Fonseca Borges, o objetivo é ampliar as oportunidades para instalação de novas empresas e fortalecer o ambiente de negócios da cidade.

“O foco é dinamizar nosso ambiente de negócios e facilitar a vida do empresário. O leilão será uma ação inédita no município, permitindo que os empresários adquiram áreas com menos burocracia e mais agilidade para implantação de novos empreendimentos”, destaca.

Segundo a Secretaria, o edital público será divulgado no início de julho com todas as informações detalhadas sobre participação, critérios, documentação, datas, lances mínimos e condições do leilão. A participação será destinada exclusivamente para pessoas jurídicas.

A expectativa da Prefeitura é que a iniciativa contribua para a expansão de empresas já instaladas no Distrito Industrial, além da atração de novos investidores locais, regionais e até de outros estados.

“Já recebemos procura de empresários de Araxá, cidades vizinhas e também de outros estados. Nosso Distrito Industrial possui uma localização estratégica, com facilidade logística, proximidade de rodovias e infraestrutura favorável para novos negócios”, ressalta Ítalo.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (34) 2022-0844, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no Centro Administrativo, localizado na Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275.