Secretaria Municipal de Saúde atende temporariamente em novo endereço

A Prefeitura de Araxá informa que alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde estão funcionando temporariamente em novo endereço. A mudança tem como objetivo garantir melhores condições de atendimento e a continuidade dos serviços prestados à população.
Os setores administrativos da Saúde passam a atender na Avenida Getúlio Vargas, nº 500, Centro, no prédio do Supermercado Bernardão, com acesso pelo 2º e 3º andares.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a alteração é temporária e orienta a população a observar a nova localização ao buscar atendimento nesses setores.
Confira a nova localização dos serviços:
2º andar – Sala 201
Regulação
Faturamento
Câmara Técnica
Coordenação de Saúde Mental
3º andar – Sala 301
Vigilância Sanitária
3º andar – Sala 302
Vigilância Epidemiológica
Controle Interno
3º andar – Sala 303
Vigilância Ambiental
3º andar – Sala 305
Atenção Primária
Redes de Atenção à Saúde
Programas de Saúde