Secretaria Municipal de Saúde atende temporariamente em novo endereço

A Prefeitura de Araxá informa que alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde estão funcionando temporariamente em novo endereço. A mudança tem como objetivo garantir melhores condições de atendimento e a continuidade dos serviços prestados à população.

Os setores administrativos da Saúde passam a atender na Avenida Getúlio Vargas, nº 500, Centro, no prédio do Supermercado Bernardão, com acesso pelo 2º e 3º andares.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a alteração é temporária e orienta a população a observar a nova localização ao buscar atendimento nesses setores.

Confira a nova localização dos serviços:

2º andar – Sala 201

Regulação

Faturamento

Câmara Técnica

Coordenação de Saúde Mental

3º andar – Sala 301

Vigilância Sanitária

3º andar – Sala 302

Vigilância Epidemiológica

Controle Interno

3º andar – Sala 303

Vigilância Ambiental

3º andar – Sala 305

Atenção Primária

Redes de Atenção à Saúde

Programas de Saúde