Artista de rua mundialmente conhecido, chileno Karcocha se apresenta durante a CIMTB Araxá

Se dentro das pistas da Copa Internacional de Mountain Bike, em Araxá, os ciclistas vão se esforçar muito para obter os melhores resultados nas mais de 50 provas disputadas entre sexta-feira (14) e domingo (16/04), fora delas não faltará alegria, diversão e irreverência. O motivo disso acontecer será, principalmente, pela vinda do renomado artista de rua Gerardo Castro, conhecido mundialmente como Karcocha, durante os dois primeiros dias da competição, no Grande Hotel Termas de Araxá. A vinda de Karcocha faz parte das comemorações de 20 anos da etapa mais tradicional e longeva do mountain bike nacional, que tem entrada gratuita todos os dias. Na sexta (14/04) ele se apresenta às 14h. Já no sábado (15/04), serão duas as apresentações: às 12h e às 14h.

Karcocha começou seu trabalho nas ruas e praças de Santiago, no início dos anos 2000. Mas, foi quando resolveu se arriscar em países como Espanha e Itália, por volta de 2007, que aos poucos foi ganhando notoriedade. Nos últimos anos, com o boom das mais diversas redes sociais, ganhou fama mundial ao fazer seus shows pelos quatro cantos do planeta. Já são mais de 50 países que ele visitou, sendo o Brasil um deles. Porém, se já esteve em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba ou Florianópolis, esta será a primeira vez que o artista se apresenta em uma cidade de interior no País.

“No começo da carreira, eu ia para o Brasil e ficava um, dois ou até três meses. Agora, faz um bom tempo que não vou para aí. A primeira vez já faz mais de dez anos, foi por volta de 2009 ou 2010. O brasileiro sempre me surpreendeu, com sua energia para falar com você, sempre com um clima alegre. Nunca fiz apresentação com pessoas mal humoradas aí. O brasileiro e o chileno têm boa conexão. Sempre foi bacana estar no Brasil”, relembra Karcocha.

“Será uma aventura ir pela primeira vez a Minas Gerais, porque nunca fui a uma cidade de interior no Brasil. Não sei o que vou encontrar. Com certeza o clima será legal, mas sei que do norte ao sul, tudo muda muito por aí. Uma questão central é que nas vezes que fui para aí, as pessoas não me conheciam bem. Então, voltar agora será diferente, porque viajei o mundo e muita gente já me conhece nas redes sociais. Há tempos não tinha agenda para ir ao Brasil e agradeço ao Rogério pelo convite”, destaca o artista.

A ideia de convidá-lo para estar presente na celebração de 20 anos da etapa de Araxá da CIMTB aconteceu por um acaso. Um dia, após assistir vídeos do artista nas redes sociais, o organizador do evento, Rogério Bernardes, se arriscou a mandar uma mensagem e decidiu convidá-lo. “Sempre fui muito fã do Karcocha, por isso resolvi mandar mensagem e começamos conversar. Um sonho que estou realizando, trazê-lo para cá. Tenho certeza que vai cativar muito os brasileiros e eles vão ficar encantados. Há inclusive muita gente mandando mensagem, nos nossos canais de contato, dizendo que vai ao evento especialmente para conhecê-lo. Espero que seja a primeira de muitas vezes do Karcocha na CIMTB. Admiro e respeito demais personagens como os palhaços, desde minha infância, quando frequentava os circos meu pai”, comenta Rogério.

Endorfina das pessoas como combustível

Karcocha começou muito cedo a trabalhar como artista de rua. Na época, com 20 anos, fazia seu espetáculo pensando em mudar sua vida e sair do tradicional. Assim, foi crescendo na profissão ganhando cada vez mais espectadores. “O meu trabalho, ou melhor, o trabalho dos palhaços, é muito importante para a humanidade. Tem uma conexão com a verdadeira essência da humanidade. Eu falo que o espetáculo faz a gente esquecer tudo. Pega o mundo Karcocha, o mundo do palhaço, e isso é limpeza para a alma”, enaltece Karcocha.

“As pessoas me retribuem sorrindo e isso para mim é energia pura, endorfina. Tenho uma frase que é, ‘A tua endorfina é o meu combustível’. Vou pegando essa energia das pessoas e essa bola de neve vai crescendo. Para mim é mais que um trabalho, é um estilo de vida. Um movimento. Foi crescendo tudo, com o tempo, e agora posso fazer o que faço em lugares novos, que as pessoas já me reconhecem pelas redes sociais. Já fui trabalhar em lugares novos e era sempre uma adrenalina e ansiedade, para fazer e ver como vai ser. Sempre é bom viver uma aventura”, comemora o artista chileno.

Inscrições abertas

As inscrições para a histórica edição de 20 anos da etapa de Araxá (MG) da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) seguem abertas. Entre os dias 14 e 16 de abril, os melhores ciclistas do Brasil e do mundo estarão em ação nas trilhas nos arredores do Grande Hotel Termas de Araxá. Para garantir vaga em uma das mais de 50 disputas em três modalidades – Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC) e Maratona (XCM) – os ciclistas devem acessar o site do evento www.cimtb.com.br e clicar no menu Inscrições.