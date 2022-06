Associação A&+ traz a Araxá especialista em autismo nesta sexta

A Associação de Apoio a Pais de Autistas de Araxá – A&+ promove na próxima sexta-feira (10) às 19h30, no auditório da Câmara Municipal de Araxá, uma palestra com o terapeuta clínico Adilson de Souza, de São Paulo, autor do livro “Não em como falar do autista sem falar da mãe que ele tem”. Ele discorrerá sobre o mesmo tema do seu livro, ministrado em cursos e palestras em várias cidades do Brasil e do mundo.

A palestra é direcionada não somente às mães, mas a todas as pessoas que convivem e/ou trabalham com o portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA e apela para um olhar mais apreciativo para quem cuida, dando condições para que as pessoas envolvidas se sintam acolhidas e reflitam sobre a sua identidade, relações, valores e existência.

O seu projeto Grupo Terapêntico reúne mulheres de diferentes partes do mundo (Inglaterra, Escócia, USA, Suíça, Portugal e Brasil). Suas publicações já alcançaram mais de um milhão de curtidas nas redes sociais, com mais de 500 mil compartilhamentos e mais de 300 mil comentários.

Evento: Palestra com o terapeuta Adilson Souza

Tema: “Não em como falar do autista sem falar da mãe que ele tem”

Local: Auditório da Câmara Municipal de Araxá

Data e horário: 10 de junho (próxima sexta-feira) às 19h30

Ingresso: 1 litro de óleo

Realização: Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá – A&+

Fone/Zapp: 99843-3241