Começa amanhã congresso do Ministério Público de Minas Gerais em Araxá

O Ministério Público de Minas Gerais realiza de amanhã, dia 10, até sexta-feira, 12 de abril, em Araxá, o “Congresso Estadual do MPMG: Processo Civil e Processo Penal – inovação e tecnologia a serviço da sociedade”. Voltado a integrantes do MPMG, profissionais do Direito e comunidade acadêmica, o evento tem como objetivo congregar os integrantes do Ministério Público, com atuação nas mais variadas frentes da instituição, possibilitando o intercâmbio de experiências com outros profissionais do Direito e com a comunidade acadêmica, bem como o fomento de discussões sobre o impacto das novas ferramentas tecnológicas nos processos civil e penal e na rotina das unidades funcionais, sem descuidar das demais temáticas jurídicas que tradicionalmente ocupam a atenção do sistema de Justiça.

O evento terá a presença do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, e diversas outras autoridades.

A abertura será na quarta-feira, 10, às 18h, no Teatro Tiradentes, no Grande Hotel Termas de Araxá, com a palestra “O Ministério Público no sistema interamericano de direitos humanos”, ministrada pelo promotor de Justiça do MPSP Rogério Sanches. O evento contará com a presença do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, além de outros membros do Ministério Público e autoridades.

Na quinta-feira, 11, serão realizados diversos painéis simultâneos, durante todo o dia, sob os temas propostos pelo congresso: inovações tecnológicas, processo penal e processo civil. Encerrando as atividades do dia, o procurador regional da República Douglas Fischer ministrará a palestra “Obrigações processuais penais positivas”.

Na manhã de sexta-feira, 12, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik e Rogério Schietti Machado Cruz serão os expositores do painel de encerramento. Antes da palestra, os participantes irão reunir-se em grupos temáticos e, depois, em uma plenária, na qual será redigida a Carta de Araxá 2024.

Acesse a programação completa no link abaixo.

https://www.sympla.com.br/evento/congresso-do-mpmg-processo-civil-e-processo-penal-inovacao-e-tecnologia/2361673?referrer=www.mpmg.mp.br