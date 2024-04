Raphael Rios cobra cumprimento de prazo para a entrega do Jardim Esplêndido

Informações práticas e objetivas, com esse compromisso o vereador Raphael Rios realizou mais uma reunião com os agentes envolvidos com as obras do Residencial Jardim Esplêndido. A data de 31 de março, divulgada anteriormente pela Marca Registrada para entrega das obras, foi prorrogada em acordo com a Caixa Econômica Federal. Raphael cobrou prazos concretos durante a reunião realizada na tarde desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Araxá.

De acordo com o presidente da Marca Registrada, Pedro Spina, a construtora está finalizando a recuperação de passeios e pinturas nas casas. Quanto à infraestrutura, Pedro destacou que em breve deve ser concluída a rede de esgoto, estação elevatória e ligação da avenida principal do empreendimento à Avenida José J. Akel. O que deve demorar mais de 30 dias, segundo nova projeção.

O superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), Vinicius Martins, realizou uma vistoria prévia no empreendimento e alertou sobre a importância de conclusão de algumas pendências, citou ainda a importância de todos estarem envolvidos nessa reta final e comprometidos em resolver todos os quesitos cobrados para a liberação do “Habite-se”.

Durante a reunião, o vereador Raphael Rios cobrou uma nova data para a entrega dos empreendimentos, lembrando a longa espera dos mutuários para entrarem em suas casas. “Todos os prazos que repasso aos mutuários são oficiais, informados pela Construtora ou Caixa Econômica. Mais uma vez, estamos diante de um atraso e os futuros moradores continuam no prejuízo”, destacou.

Participaram presencialmente da reunião o vereador Raphael Rios, o superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, o gerente regional da Copasa, Leandro Borges da Cruz e o engenheiro Luiz Antônio, responsável pela fiscalização de obras; representando a Cemig o servidor Monaldo Julio da Silva. De forma remota participaram o presidente da Construtora Marca Registrada, Pedro Spina; representando a Caixa Econômica Federal, Francisco Miranda e Alexandre Costa.