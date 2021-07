Atenção no setor da assistência social é tema de reunião de trabalho na Câmara Municipal

Os vereadores participaram de uma reunião para tratar sobre atenção à criança, idoso e pessoa com deficiência no âmbito da Ação Social. Foram convidadas a promotora de Justiça e Curadora da Infância, Juventude, Idoso e Deficiente Físico, Mara Lúcia Silva Dourado, a secretária Municipal de Ação e Promoção Social, Cristiane Pereira e as servidoras da Secretaria, Cristiane Mirza e Fernanda Negrão. A reunião de trabalho foi também uma oportunidade para os vereadores debaterem quanto aos procedimentos e sugestão de melhorias no atendimento realizado ao público acolhido.

A reunião foi solicitada em caráter de esclarecimento e prestação de contas do trabalho realizado pela promotoria e pela Secretaria de Ação e Promoção Social, em especial quando demandadas pelos vereadores. Mara Lúcia Dourado destacou como os procedimentos funcionam, prazos e situações de sigilo, por exemplo. Ainda foi detalhado o fluxo de atendimento da assistência social para os vereadores.

Cristiane Pereira destacou que a situação de vulnerabilidade social aumentou muito durante a pandemia, assim como as denúncias de todos os tipos de violência contra idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Fernanda Negrão e Cristiane Mirza estão na linha de frente do atendimento da atenção básica na ação social. Elas destacaram os procedimentos e a forma como os profissionais técnicos atuam na rede de atendimento, que funciona em favor da comunidade que precisa desse acesso garantido a serviços assistenciais e garantam a dignidade do núcleo familiar.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, destaca que é natural a comunidade buscar respostas junto aos vereadores pelo elo entre a população e o Poder Público. Ele agradeceu a oportunidade que todos tiveram durante o encontro e afirmou a necessidade do trabalho em rede em prol das pessoas em vulnerabilidade.