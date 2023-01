Atendimento de Assistência Social proporciona mais proximidade com o dia a dia dos alunos do projeto Dínamo Lobinho

A Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube se transformou ao longo dos anos e se consolidou em um dos principais projetos sociais do Brasil. Voltado a crianças de baixa renda, o clube utiliza do futebol como ferramenta de inserção social e cultural de jovens araxaenses.

Hoje, o projeto “Dínamo Lobinho Transformando Vidas” vai de encontro às necessidades da juventude da região e proporciona assistência consistente nas áreas física, psicológica e educacional, acompanhando, inclusive, suas vidas em contextos familiares.

De acordo com a assistente social do projeto, Josiane Cristina, o esporte vai além da concepção da prática de atividade física e constitui um importante instrumento de integração e inclusão social das famílias.



“Nós fazemos uma entrevista socioeconômica, onde buscamos um pouquinho dos problemas de cada um. Depois o próximo passo é a orientação conforme a necessidade de cada pessoa, e eu desempenho o papel de auxiliar e orientar no que cada família e cada aluno está precisando no momento”, destaca Josiane.

Para contribuir com a formação de cidadãos com responsabilidade social, o projeto também exige dos atletas, frequência escolar, boas notas e valores como bom comportamento, disciplina e respeito.



Sobre o projeto



O projeto Dínamo Lobinho Transformando Vidas é gratuito, sem taxa de matrícula ou mensalidade. Ele oferece aos alunos kits de materiais esportivos, lanche durante as atividades e assistência social às famílias. Além da prática esportiva, são realizadas também atividades pedagógicas, lúdicas e culturais para a formação de valores.

As aulas acontecem semanalmente no Estádio Octaviano Paraíso (Paraísão), no ginásio Paulinho de Souza, no bairro Jardim Natália e na quadra da escola Agar de Affonseca e Silva, no bairro Pão de Açúcar IV.

As atividades são executadas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, com patrocínio da CBMM.