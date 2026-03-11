Atleta paralímpico de Araxá conquista quinto lugar em Grande Prêmio de ciclismo em Campos do Jordão com apoio da Prefeitura

O atleta paralímpico araxaense Thiago Antônio Mota conquistou o quinto lugar no Grande Prêmio (GP) de Campos do Jordão, tradicional prova de ciclismo que reúne competidores de diversas cidades e marcou a abertura do Campeonato Paulista da modalidade. A competição foi realizada no último domingo (8), com participação do araxaense representando o município com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

O percurso em Campos do Jordão (SP) é conhecido pelo alto nível técnico e pelas exigências físicas impostas aos competidores. Para participar da etapa, o ciclista araxaense contou com suporte da Prefeitura de Araxá, que disponibilizou transporte por meio da Secretaria de Esportes, possibilitando sua presença na competição.

Mesmo após competir em dois finais de semana consecutivos, Thiago avaliou o resultado de forma positiva.

“Foi uma prova bastante técnica. Mesmo sentindo fisicamente o desgaste por ser o segundo final de semana seguido de competição, consegui alcançar um resultado dentro do esperado”, destaca.

Ao longo deste ano, Thiago deve participar de cerca de dez competições, entre elas etapas da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

Como é atleta federado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Thiago pode participar de competições realizadas em diferentes estados do país. As provas somam pontos para o ranking nacional da modalidade, que define a classificação dos atletas ao longo da temporada.