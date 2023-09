Atletas de Araxá conquistam medalhas na Etapa Nacional das Paralimpíadas Escolares

Araxá foi representada no principal evento esportivo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar do mundo – as Paralimpíadas Escolares, Etapa Nacional.

O campeonato organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro foi realizado em Brasília, entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, com 530 estudantes-atletas de 11 Estados e do Distrito Federal, que competiram nas modalidades bocha, atletismo e natação.

A delegação de Araxá foi formada por três atletas e três treinadores, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com seis medalhas conquistadas.

A viagem contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e o acompanhamento do educador físico credenciado Weverton Douglas de Melo.

Além do profissional cedido pelo Município, também viajaram com a equipe o coordenador técnico da modalidade paralímpica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Amair Araújo, e o educador físico, José Nolli Neto.

Todos os atletas araxaenses se classificaram para a próxima etapa da competição, que será realizada em novembro, em São Paulo.

O atleta Erick Emmanuel Cândido, de 12 anos, que faz parte do projeto de paradesporto da Secretaria Municipal de Esportes, ganhou uma medalha de ouro no arremesso de peso, uma de prata no arremesso de pelota e uma de bronze na corrida.

João Paulo Evangelista conquistou três ouros, lançamento de disco, lançamento de dardo e arremesso de peso, na categoria Sub-16.

E Cauã Honorato ficou com a quarta colocação no arremesso de peso, categoria Sub-16.

Medalhistas



Erick Emmanuel Cândido

1º lugar

Arremesso de peso – Sub-14

Marca: 4m 22 cm

2º lugar

Arremesso de pelota – Sub-14

Marca: 9m 70 cm

3º lugar

Corrida – Sub-14

60 metros

Marca: 00:14.49

João Paulo Evangelista

1º lugar

Lançamento de disco – Sub-16

Marca: 5m 28cm

1º lugar

Lançamento de Dardo – Sub-16

Marca: 6m 63cm

1º lugar

Arremesso de peso – Sub-16

Marca: 3m 26cm

Cauã Honorato Machado

4º lugar

Arremesso de Peso – Sub-18

Marca: 7m 40cm

10º lugar

Salto em distância – Sub-18

Marca: 4m 7cm

Atividades paraolímpicas



A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para atletas com deficiência, nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos.

O projeto não visa apenas alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, localizada na avenida Antônio Afonso Vale, s/n, bairro Urciano Lemos (Praça da Juventude), e na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, localizada no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), avenida Imbiara, nº 620, Centro.

Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (34) 3669-8055, 3664-7836 e 3691-2031.