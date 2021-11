Atletas paralímpicos araxaenses ganham medalhas em torneio realizado em Belo Horizonte

Quinze atletas paralímpicos representaram Araxá no torneio Meeting Loterias Caixa – etapa Centro-Leste, em Belo Horizonte. A equipe composta por esportistas com deficiência intelectual, física, visual e/ou múltipla conquistou 25 medalhas no total. Foram 17 medalhas de ouro, 7 de prata e 1 de bronze, nas modalidades de atletismo e natação.

O Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, Halterofilismo e Natação, idealizado e criado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tem como objetivo coroar o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios e estados do país, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite.

O grupo viajou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou duas vans e dois professores credenciados – Weverton Douglas de Melo e Alexandre de Paula – para acompanhá-los. Além dos profissionais cedidos pelo município, o coordenador técnico de modalidade paralímpica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Amair Araújo, o professor da Associação de Assistência à Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada), Helton Luiz Rezende Mendes, e o professor Diego Rafael Mota, da Mergulho Sport Center, também viajaram com a equipe.

Atividades paralímpicas

A Prefeitura de Araxá disponibiliza uma estrutura de treinamentos para que deficientes visuais ou físicos nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto não visa apenas alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), localizado na avenida Imbiara, nº 620. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3669-2031 ou 3664-7836.

Atletismo Apae / Mergulho Sport Center

– Alex Roses Santos de Almeida (Classe T20)

400 Metros – 3º lugar

Salto em distância – 2º lugar

– Everton da Silva Dias (Classe F20)

Arremesso de Peso – 1º lugar

– Deivid Luan Lemes Gualberto (Classe T38)

5.000 Metros – 2º lugar

– Fábio Júlio Alvez (Classe T20)

400 Metros – 1º lugar

800 Metros – 1º lugar

– João Paulo Barreto (Classe T20)

Arremesso de peso – 2ºlugar

– Maylon Rogerio Freire Santos (Classe T/F38)

800 Metros – 1º lugar

Lançamento de dardo – 2º lugar

– Wesley Castro dos Santos (Classe T20)

400 Metros – 2º lugar

Salto em distância – 1º lugar

Natação Apae / Mergulho Sport Center

– Ludimila Thamara Borges da Silva (Classe S2)

50 Metros Costas – 1º lugar

50 Metros Livre – 1º lugar

100 Metros Livre – 1º lugar

– Thiago Antônio Mota (Classe SB3 – S4)

50 Metros Peito – 2º lugar

50 Metros Costas – 1º lugar

50 Metros Livre – 2º lugar

Atletismo Fada / Minas Olímpica

– Ângela Maria Ferreira (Classe F12)

Arremesso de Peso – 1º Lugar

Lançamento de Disco – 1º lugar)

– Jonathan Roberto Carneiro da Conceição (Classe F13)

Lançamento de Dardo – 1º lugar

Lançamento de Disco – 1º Lugar

– Rosymary Borges Vaz (Classe F11)

Lançamento de Disco – 1º lugar

Lançamento de Dardo – 1º lugar

– Valéria Guimarães Carvalho (Classe F13)

Lançamento de Dardo – 1º lugar

Lançamento de Disco – 1º lugar