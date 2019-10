Atletismo e natação abrem os Jogos Dominicanos; confira os resultados

A primeira rodada dos Jogos Dominicanos Anastasianos – JDA 2019 mostrou o nível da competição que domina o calendário esportivo de Araxá até o início de dezembro. No último sábado (26) o Uniaraxá recebeu provas de atletismo e natação, envolvendo todas as categorias. “O balanço é muito positivo com um grande envolvimento de todos os professores e alunos. Organização e pontualidade foram muito elogiadas”, diz o professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.



Os Jogos Dominicanos reúnem este ano 800 estudantes. A competição envolve nove escolas públicas e particulares da cidade. “Já deu pra perceber muitos talentos. Equipes bem equilibradas. Espero ainda mais envolvimento, torcida e um público maior já a partir da próxima rodada quando iniciamos as provas dos esportes coletivos. Os próprios alunos, amigos e familiares estarão mais envolvidos e na torcida por resultados positivos. E as disputas serão mais acirradas, mas valorizando sempre o espírito esportivo”, ressalta Danilo.



A partir de agora os jogos serão realizados no Colégio São Domingos, nos dias 09, 23 e 30 de novembro, das 8h às 18h.



As competições

Os alunos participarão de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).



Todas essas modalidades serão disputadas nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil e Juvenil.



Resultado das competições de 26/101. Atletismo:

Prova Categoria Gênero Escola Aluno(s) / atleta(s) Classificação

75 metros rasos

Pré-Mirim



Feminino Colégio São Domingos Luana Pinotti 1º lugar Colégio São Domingos Leticia Maciel S. Avelar 2º lugar Colégio São Domingos Maria Luiza B. Costa 3º lugar

75 metros rasos



Pré-Mirim

Masculino Colégio São Domingos Danilo Simões B. Neto 1º lugar Colégio São Domingos Pedro Oniva Guimarães 2º lugar E. E. Delfim Moreira Cauã Rezende de Paiva 3º lugar





Revezamento 4×75 metros





Pré-Mirim





Feminino



Colégio São Domingos Luana Pinotti

Leticia Maciel S. Avelar

Maria Luiza B. Costa

Bárbara Carneiro de Oliveira



1º lugar



E. E. Delfim Moreira Sofia de Paula

Sofia Laura de Oliveira

Sofia Alexandra C. Vaz

Thalita Gabriele S. Monteiro



2º lugar





Revezamento 4×75 metros





Pré-Mirim





Masculino

Colégio São Domingos Danilo Simões B. Neto

Pedro Oniva Guimarães

Enzo Ribeiro Honorato

Pedro Silva Mesquita

1º lugar

E. E. Delfim Moreira Sofia de Paula

Cauã Rezende de Paiva

Vinicius Trindade Faria

Carlos Eduardo T. Chadu

2º lugar

75 metros rasos

Mirim

Feminino Colégio São Domingos Maria Julia Lino 1º lugar Colégio São Domingos Laura Guedes Moura 2º lugar E. E. Maria de Magalhães Dulce Raíssa Alves dos Santos 3º lugar



75 metros rasos



Mirim



Masculino

Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende 1º lugar Colégio São Domingos Luis Filipe Evangelista de Oliveira 2º lugar Colégio São Domingos Yuri Enzo Gonçalves Fujikava 3º lugar





Revezamento 4×75 metros





Mirim





Feminino



Colégio São Domingos Ana Laura Silveira e Oliveira

Maria Julia Lino

Laura Guedes Moura

Isabela Alves Braga e Souza

1º lugar

E. E. Maria de Magalhães Tayla Adid dos S. de Souza

Bianca Borges de Oliveira

Ashlley Miranda Meireles

Agnys Gabriela S. Rodrigues

2º lugar









Revezamento 4×75 metros









Mirim









Masculino



Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende

Luis Filipe Evangelista de Oliveira

Yuri Enzo Gonçalves Fujikava

Kaike Bertoldo Alves Santos



1º lugar





E. E. Maria de Magalhães João Victor Trindade Faria

Pablo Henrique Trompieri Ribeiro

Tarcísio Henrique da Silva Félix

Matheus Henrique Borges de Oliveira





2º lugar

100 metros rasos

Infantil

Feminino E. E. Maria de Magalhães Maria Amélia S. Silva 1º lugar Colégio São Domingos Isabela Rezende Borges 2º lugar E. E. Maria de Magalhães Maria Luiza G. Borges 3º lugar

100 metros rasos

Infantil

Masculino E. E. Maria de Magalhães Kauã A. de A. Lopes 1º lugar E. E. Maria de Magalhães Lucas Borges Ferreira 2º lugar E. E. Maria de Magalhães Jezreel Antunes Silva 3º lugar

















Revezamento 4×100 metros





Infantil





Feminino



Colégio São Domingos Lavinia Lemos Nolli

Larissa Cristina Barbosa de Moura

Julia Rocha Pazini

Isabela Rezende Borges



1º lugar E. E. Maria de Magalhães Bruna Letícia Degan

Yasmin S. Pereira

Maria Amélia S. Silva

Maria Luiza G. Borges

2º lugar



Revezamento 4×100 metros

Infantil

Masculino

E. E. Maria de Magalhães Kauã A. de A. Lopes

Lucas Borges Ferreira

Samuel H. G. Pereira

Raí D. Celestino dos Santos

1º lugar

100 metros rasos

Juvenil

Feminino E. E. Loren Rios Feres Maria Eduarda Simoes de Oliveira 1º lugar E. E. Loren Rios Feres Ana Luiza Martins Braz 2º lugar Cefet Yashila Carla Cardoso Vaz 3º lugar

100 metros rasos

Juvenil

Masculino Cefet Adrian Rodrigo da Silva 1º lugar Cefet Geovany Chaves de Almeida Filho 2º lugar Colégio São Domingos Fernando André Gustavo Junior 3º lugar



Revezamento 4×100 metros



Juvenil



Feminino



Cefet Yashila Carla Cardoso Vaz

Maria Clara de Oliveira Moreira

Luiza Donato Rezende

Anna Dalety De Almeida





1º lugar







Revezamento 4×100 metros







Juvenil







Masculino





Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende

Gustavo Moura Rocha

Guilherme Henrique Carvalho Neves

Matheus Vilaça Carneiro Silva

1º lugar

E. E. Loren Rios Feres Deivid da Silva Ribeiro

Wesley Moreira Campos

Kennedy da Silva Gonçalves

Ryan Gabriel Nunes Silva

2º lugar

2.Natação:



Prova Categoria Gênero Escola Aluno(s) / atleta(s) Classificação

Crawl

25 metros

Pré-Mirim



Feminino Colégio São Domingos Raica Morena Gomes Rezende 1º lugar E. E. Delfim Moreira Jhenifer P. da Silva Rodovalho 2º lugar Colégio São Domingos Gabriela Teixeira Rosa 3º lugar

Crawl

25 metros

Pré-Mirim



Masculino Colégio São Domingos Vitor Gabriel Rodrigues Brandão 1º lugar Colégio São Domingos Arthur Augusto Silva 2º lugar E. E. Delfim Moreira Wisller Gabriel Araujo 3º lugar

Costas

25 metros

Pré-Mirim



Feminino Colégio São Domingos Gabriela Teixeira Rosa 1º lugar Colégio São Domingos Raica Morena Gomes Rezende 2º lugar E. E. Delfim Moreira Jhenifer P. da Silva Rodovalho 3º lugar

Costas

25 metros

Pré-Mirim



Masculino Colégio São Domingos Vitor Gabriel Rodrigues Brandão 1º lugar E. E. Delfim Moreira Wisller Gabriel Araujo 2º lugar Colégio São Domingos Arthur Augusto Silva 3º lugar



Revezamento 4×25 metros



Pré-Mirim





Feminino



Colégio São Domingos Raica Morena Gomes Rezende

Gabriela Teixeira Rosa

Sophia Laura Aparecida Silva

Isabela Rachid Faria Araújo





1º lugar



Revezamento 4×25 metros



Pré-Mirim





Masculino



Colégio São Domingos Arthur Augusto Silva

Vitor Gabriel Rodrigues Brandão

Arthur Rodrigues E Almeida

Luiz Carlos Ribeiro



1º lugar

Crawl

50 metros

Mirim



Feminino Colégio São Domingos Ana Laura Silveira e Oliveira 1º lugar Colégio São Domingos Maria Luisa Lopes Batista 2º lugar

Crawl

50 metros

Mirim



Masculino Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende 1º lugar Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 2º lugar Colégio São Domingos Lucas Matias Pregnolato 3º lugar

Costas

50 metros

Mirim



Feminino Colégio São Domingos Ana Laura Silveira e Oliveira 1º lugar Colégio São Domingos Maria Luisa Lopes Batista 2º lugar

Costas

50 metros

Mirim



Masculino Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende 1º lugar Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 2º lugar Colégio São Domingos Gustavo Afonso Alves 3º lugar

Peito

50 metros

Mirim



Feminino Colégio São Domingos Ana Laura Silveira e Oliveira 1º lugar Colégio São Domingos Maria Luisa Lopes Batista 2º lugar

Peito

50 metros

Mirim



Masculino Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 1º lugar Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende 2º lugar Colégio São Domingos Gustavo Afonso Alves 3º lugar

Borboleta

50 metros

Mirim



Feminino Colégio São Domingos Ana Laura Silveira e Oliveira 1º lugar Colégio São Domingos Maria Luisa Lopes Batista 2º lugar

Borboleta

50 metros

Mirim



Masculino Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende 1º lugar Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 2º lugar Colégio São Domingos Lucas Matias Pregnolato 3º lugar



Revezamento 4×25 metros



Pré-Mirim





Masculino



Colégio São Domingos Rian Gomes Silva Resende

Eric Gregório F. Trindade

Lucas Matias Pregnolato

Gustavo Afonso Alves

1º lugar

Crawl 50 metros

Infantil

Masculino Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 1° lugar Dom José Gaspar Augusto Emanuel L. Braga 2° lugar Colégio São Domingos João Vitor G. B Tannus 3° lugar Costas

50 metros Infantil Masculino Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 1° lugar Peito

50 metros Infantil Masculino Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 1° lugar Borboleta

50 metros Infantil Masculino Colégio São Domingos Eric Gregório F. Trindade 1° lugar Crawl

50 metros Juvenil Feminino CEFET Nicole Beatriz G Resende 1° lugar Colégio São Domingos Clara Cristina Araujo 2° lugar CEFET Milena A. Teixeira 3° lugar Crawl

50 metros Juvenil Masculino CEFET Gustavo Maximiliano Alves 1° lugar Colégio São Domingos Mateus Dalfior Bragrança 2° lugar CEFET Gustavo Pereira Barione 3° lugar Costas

50 metros Juvenil Feminino Colégio São Domingos Rafaella de Cassia M. Costa 1° lugar Colégio São Domingos Clara Cristina Araujo 2° lugar Costas

50 metros Juvenil Masculino CEFET Gustavo Maximiliano Alves 1° lugar Peito

50 metros Juvenil Feminino Colégio São Domingos Rafaella de Cassia M. Costa 1° lugar Revezamento

4×50 metros Juvenil Feminino CEFET Nicole Beatriz G. Resende

Yashilla Carla C. Vaz

Milena Alves Teixeira

Melissa Ferreira Santos 1° lugar

Serviço

JOGOS DOMINICANOS ANASTASIANOS – JDA / 2019

Próximos jogos: 09/11, 23/11 e 30/11

Local: Colégio São Domingos

Tabela de jogos em: www.csdaraxa.com.br