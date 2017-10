Audiência Pública apresenta Prestação de Contas da Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, nesta segunda (23), no Plenário da Câmara Municipal de Araxá, Audiência Pública para prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2017. O Evento foi conduzido pelo Presidente do Legislativo, Vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), e contou com a participação de vereadores, servidores, imprensa e comunidade.

O Secretário de Saúde, Dr. Alonso Garcia, lembrou que a Audiência Pública é um espaço adequado para manifestação popular e que é uma obrigatoriedade legal. Ele destacou que, no período de maio até agosto deste ano, o município investiu 18,12% de sua arrecadação no setor de saúde, sendo que a legislação prevê um mínimo de 15% de investimento.

A Equipe do Pronto Atendimento Municipal (PAM) destacou a média de 8 mil pacientes atendidos por mês, sendo que o Centro e os Bairros Santo Antônio e São Geraldo são os que mais procuram auxílio. Outra informação relevante é que o número de mulheres que procuram atendimento é bastante superior ao dos homens.

A Atenção Primária apresentou seu trabalho e destacou que o setor conta com equipes multidisciplinares e que a perspectiva é aumentar, em breve, de 16 para 22 equipes. Foi apresentado um balanço de 20. 780 consultas realizadas no 2º quadrimestre. A equipe lamentou as 981 faltas, que representam 5% das consultas agendadas, prejudicando o planejamento dos atendimentos e os pacientes que estão aguardando disponibilidade de horário.

A Saúde Mental expôs dados do setor e comemorou a instalação do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil (CAPS I), que iniciará seu funcionamento em breve. O Centro vai atender crianças e usuários de drogas, em dias alternados e está sendo instalado na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 206, Centro.

A Equipe do Centro Especializado em Reabilitação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE- Araxá) também apresentou seu trabalho, esclarecendo que a entidade atende atualmente cerca de 470 pacientes com deficiência intelectual ou física de toda a microrregião de Araxá. A instituíção conta com 34 profissionais de saúde e no 2º quadrimestre realizou 1.090 atendimentos a deficientes físicos e 682 a intelectuais.

Os Vereadores participaram com perguntas e comentários sobre temas como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), inauguração do Canil Municipal e a necessidade de se orientar a população a procurar o serviço de saúde correto em cada situação.

O Presidente parabenizou e reconheceu o trabalho do Secretario de Saúde e de todos os seus coordenadores que apresentaram as informações com competência e transparência.