Audiência Pública debate a implantação do estacionamento rotativo em Araxá

O vereador Dr. Zidade foi o solicitante de uma Audiência Pública que discutiu a implantação do estacionamento rotativo / área azul (projeto de lei 99/2023), nas principais vias comerciais do Município, sob regime de concessão após licitação. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (12), no plenário da Casa da Cidadania.

O projeto encontra-se em tramitação no legislativo e prevê a possibilidade de concessão do serviço, mediante procedimento de concorrência pública. O ofício que encaminhou a matéria ressalta a necessidade da implementação do sistema rotativo para melhor aproveitamento do estacionamento público no centro da cidade e para melhorar o comércio dessas localidades.

Além do vereador solicitante do fórum, fizeram parte da mesa de honra o secretário municipal de segurança pública Daniel Rosa, o presidente da ACIA (Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá) Leonardo Drummond, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Paulo Nesralla, o representante do 37º Batalhão de Polícia Militar Capitão Muniz e o representante do Sindicomércio Jorge Akel.

Dr. Zidane apresentou um resumo do relatório elaborado pela empresa Tracco Consultoria e Serviços ltda, que está anexado ao projeto. O documento aponta que com a implantação do rotativo existe a previsão de criação de 1701 vagas em todas as ruas contempladas, a tarifa mínima prevista é de R$ 3,00 para duas horas de estacionamento e as formas de pagamento previstos são através de aplicativos para celular, parquímetros e comércios parceiros.

A equipe de gabinete do vereador solicitante visitou 373 estabelecimentos comercias no centro de Araxá para saber a opinião dos comerciantes através de uma pesquisa. O levantamento apontou que 56 % dos comerciantes são a favor da Zona Azul, a maioria dos favoráveis são os comerciantes das ruas Olegário Maciel, Mariano de Ávila e Belo Horizonte. A pesquisa também apontou que 92 % são favoráveis ao sistema fracionado, com pagamento de R$ 1,50 por hora utilizada.

Daniel Rosa, secretário municipal de segurança pública, afirmou que a prefeitura não tem condições de assumir a gestão do rotativo, por isso o melhor caminho é a concessão, que em geral dura 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período. Ele também comentou que as câmeras de videomonitoramento irão auxiliar na fiscalização do uso correto da zona azul.

Os vereadores, comerciantes e comunidade puderam participar com perguntas e sugestões sobre os valores da tarifa, tempo para utilização, melhorias no transporte coletivo para atender o provável aumento da demanda, importância de um bom termo de referência para contratação da empresa e área de implantação do estacionamento rotativo.