Aulas presenciais retornam seguindo protocolos de segurança

Uso de máscara, distanciamento social, aferição de temperatura, copos e garrafas individuais, locais e mobiliário higienizados, assim foi o retorno das aulas presenciais nas escolas privadas nesta semana e também será nas escolas municipais a partir de 5 de julho.

Após mais de um ano fechadas, as escolas passaram por uma série de adaptações para oferecer um ambiente seguro para alunos, professores e funcionários.

O retorno gradual das atividades foi definido nos modelos remoto e híbrido, mediante aprovação da Vigilância Sanitária. As turmas devem ser divididas em subgrupos, com escalonamento dos dias, horários ou turnos de presença, sendo respeitada a capacidade máxima das salas. As datas para retorno das unidades de ensino da rede estadual e federal serão definidas, respectivamente, pelo Governo do Estado de Minas Gerais e pelo Governo Federal.

Cada escola deverá organizar grupos de até 10 alunos por sala, podendo este número ser ampliado, desde que respeitado o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre os estudantes e respectivas carteiras. As aulas ocorrerão, nas duas primeiras semanas de julho, em horário reduzido.

No período da manhã será das 7h às 9h30 e à tarde, das 13h às 15h30. O lanche será distribuído, na sala, em embalagem própria. Sua ingestão será feita fora da escola, preferencialmente em casa. Pais e responsáveis poderão optar pela permanência de estudantes no ensino remoto, sem risco de penalizações.

“Estamos muito felizes por este momento e queremos que tudo seja com muito cuidado e segurança. Assim, poderemos, pouco a pouco, voltar às nossas escolas de forma segura. Todas as medidas de prevenção de combate à Covid-19 foram adotadas, considerando as características específicas de cada unidade. Implementamos uma rigorosa rotina de higienização para oferecer um ambiente seguro a alunos, professores e funcionários” explica a secretária de Educação, Zulma Moreira.

Os pais e responsáveis pelos estudantes deverão assinar um Termo de Responsabilidade antes do retorno de seus filhos às atividades presenciais, que deverá contemplar o compromisso dos mesmos quanto ao respeito às medidas de prevenção à Covid-19, dentro e fora de casa.