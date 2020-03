Aulas suspensas na rede municipal de educação

A Prefeitura de Araxá-MG, por meio da Secretaria Municipal de Educação e em consonância ao Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19 (Corona Vírus), em Araxá-MG, informa que:

• Estão suspensas as aulas na Rede Municipal de Educação por tempo indeterminado, a partir do dia 18 de março de 2020. A decisão aplica-se a todos os CEMEIS, EMEIS, Escolas Municipais, Escolas Conveniadas, Filantrópicas, Biblioteca Pública e Projetos.

A decisão foi tomada em caráter preventivo, em conjunto com o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19, em Araxá-MG, considerando a crise global de saúde e a pandemia, visando ao bem-estar dos alunos, servidores e toda a comunidade araxaense.Informamos ainda, que a Secretaria de Educação estará de plantão para prestar maiores esclarecimentos por meio do telefone: 3691-2000 e fará novo comunicado quando do retorno das aulas.

Contamos com a compreensão de todos e reforçamos a orientação para a população manter-se em casa, evitando aglomerações desnecessárias.Araxá, 17 de maio de 2020.

Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura de Araxá-MG