Auto de Natal: Nascimento de Jesus será encenado hoje em Araxá

Esta terça-feira (17) promete ser de muita emoção para quem for ao Expominas. O grupo teatral Família do Rei, ligado à Paróquia Sagrada Família encena a partir das 21h30 o Auto de Natal. Vinte e oito pessoas entre atores, bailarinas e músicos participam do espetáculo. “Todos são membros da Paróquia Sagrada Família. Estamos trabalhando há um mês. O trabalho é fruto da minha formação no Teatro de Tablado no Rio de Janeiro”, explica Padre Márcio André Ferreira Soares.



Segundo o padre, este ano foi planejado um roteiro diferente do ano passado. O título é: “Nasceu o Leão da Tribo de Judá”. “Nós queremos contar mais uma vez como se deu o nascimento de Jesus, para que as pessoas não esqueçam de que o Natal é o nascimento de Jesus. Lembrar que Jesus é o Leão da Tribo de Judá é falar às pessoas que o menino Jesus, embora frágil na manjedoura, é um Deus forte que deseja nos fortalecer para vencermos as nossas lutas”, diz Padre Márcio, que este ano além do trabalho nos bastidores fará a voz do Anjo Gabriel no Auto de Natal.



Festival de dança



Nesta segunda-feira (16) centenas de pessoas prestigiaram o Festival de Dança do FestNatal Araxá. O evento reuniu as principais companhias da cidade num grande espetáculo que mostra o talento dos bailarinos locais. “Para eles é uma magia, tanto que no início do ano eles já nos perguntam se vão participar do FestNatal esse ano. O festival mostra e valoriza uma cultura que é da cidade e é linda, que é a dança”, diz a coreógrafa Paula Nogueira.



Um a um os grupos subiram ao palco principal do Festnatal Araxá, todos recebidos com muito carinho pela plateia. “É uma emoção muito grande dentro do palco. A gente viu que o público foi maior e isso é um incentivo para todos que ao longo do ano ensaiaram muito para ficar tudo perfeito por aqui”, ressalta o bailarino Francklin Gabriel.



Pelo festival passaram os mais diferentes estilos de dança e centenas de bailarinos e profissionais do setor. “Para nós é um dos eventos mais importantes do calendário porque valoriza a cultura, a arte. O Natal é mágico e isso é a essência do evento, a gente se divertir, reunir, ver os amigos e prestigiar a arte. É uma grande valorização da cultura de Araxá”, diz a coreógrafa da Escola de Cultura do Sesi Araxá, Camila Moura.



Papai Noel



Papai Noel recebeu nesta segunda-feira (16) em sua praça mais uma grande quantidade de crianças. Paciente, ouviu os pedidos de todos, recebeu cartinhas e posou para fotos. “Ele é muito simpático, alegre. Minha filha adorou vir e já está me pedindo as fotos que tiramos para postar nas redes sociais e mostrar para as amigas”, diz Regina Andrade, mãe de Gabriela, de 7 anos.



Além dos atendimentos no Expominas, Papai Noel tem uma extensa agenda pela cidade. Ainda nesta segunda (16) ele visitou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Santa Casa e Hospital Dom Bosco. Caminhando entre as pessoas internadas, o bom velhinho arrancou sorrisos e mudou a rotina dos hospitais por onde passou.



Programação

TERÇA-FEIRA (16)



Expominas

Quinteto de Cordas Amadeus

Jaime Nascimento Quinteto (Escola Vivace)

Auto de Natal

Praça Governador Valadares

Vila do Noel – de 17h às 20h

Papai Noel – itinerante

CDA do Zema – de 11h às 16h

Tudo gratuito

Todas as atividades do FestNatal Araxá são gratuitas e abertas ao público. O evento é uma promoção da Fundação Cultural ACIA, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania e Governo Federal, com o patrocínio máster CBMM, patrocínio de Zema, Bem Brasil, Mart Minas, Rio Branco Combustíveis, Codemig e Governo de Minas; com apoio da Prefeitura Municipal de Araxá, ACIA e TV Integração.



Serviço:

FestNatal 2019

Data: de 1º a 23/12

Local: Praça Governador Valadares + Expominas + atividades itinerantes