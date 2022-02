Autor de agressão contra criança de três anos é preso pela PM

Na tarde de ontem (8), a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Ana Antônia, local em que registrou uma ocorrência de agressão contra uma criança de três anos.

De acordo com a solicitante, ela teria saído para trabalhar e deixado seu filho sob a responsabilidade de seu namorado, de 44 anos.

A sobrinha da solicitante relatou, que ao comparecer na residência para apanhar a criança, esta veio correndo em sua direção, muito assustada, com várias lesões no rosto e pescoço, tendo o homem dito que a criança havia caído no chão e se machucado.

Contudo, segundo a criança, o homem havia ficado nervoso com ele e veio a lhe agredir fisicamente. De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos, sendo o autor localizado e preso em flagrante delito.

De acordo com a PM, o autor está em regime semiaberto tendo várias passagens pela polícia. Questionado, o autor relatou que a criança começou a chorar muito e sem parar, o que lhe irritou, tendo então desferido um tapa no rosto da criança que veio a cair sobre uma escada.

A criança foi encaminhada pelos familiares para Unidade de Pronto Atendimento, onde foram constatadas lesões no rosto causadas por agressão física, tendo a criança permanecido em observação para realização de exames mais complexos na região da cabeça.