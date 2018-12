Autores são presos por furto e tráfico no Bom Jesus

A Polícia Militar prendeu quatro autores por furto e envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Bom Jesus e os militares chegaram aos envolvidos com apoio da Central de Videomonitoramento.

Os suspeitos estavam carregando um compressor em direção ao bairro quando foram abordados. A PM constatou que o compressor havia sido furtado de um laboratório no bairro Alvorada.

Com eles, os policiais ainda apreenderam doze pedras de crack, uma bucha de maconha e certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos os autores, G.A.B., M.M.S., E.M.P., e D.B.S., foram encaminhados à Delegacia, bem como o material apreendido.