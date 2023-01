Azul vai voltar a operar em Araxá

A Azul anunciou, nessa quinta-feira (26), uma expansão histórica em Minas Gerais. Em parceria com o governo local, a empresa acaba de anunciar voos partindo de Belo Horizonte (BH Airport) com destino a Curaçao, no Caribe, Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, além de ligações regionais com as cidades mineiras de Araxá e São João del Rei. O anúncio foi realizado na manhã de hoje na capital do Estado, em encontro de Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais e Aeroportuárias da Azul, com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, e Andre Rojer, gerente Latino América de Curaçao.

De acordo com a companhia, o BH Airport – único aeroporto internacional do Estado – passará a contar com um voo semanal da Azul para Curaçao e três voos semanais para Fort Lauderdale ainda no primeiro semestre de 2023, bem como ligações duas vezes por semana da capital mineira para Araxá. No segundo semestre, a companhia aérea oferecerá também dois voos semanais do BH Airport para Orlando e dois voos semanais para São João del Rei, cidade histórica com arquitetura colonial localizada a apenas 11km da conhecida internacionalmente Tiradentes.

As datas de início das vendas dos bilhetes e os dias de estreia das novas operações internacionais e regionais serão divulgadas em breve pela Azul.

“Graças a um acordo com o Governo de Minas Gerais, que acredita no transporte aéreo como um serviço essencial para o desenvolvimento do Estado, estamos anunciando aqui uma expansão histórica de nossas operações na região. Com estes voos, Minas Gerais passa a ter ainda mais visibilidade dentro de nossa malha, provendo a conectividade de clientes e negócios com os mais altos padrões de segurança e qualidade operacional da aviação comercial brasileira”, afirma Fábio Campos. “Estamos contentes em ver a maior companhia aérea em destinos atendidos no Brasil também conquistando esse título em Belo Horizonte e região. Estamos cada vez mais próximos de alcançar nossa meta de atender a 200 destinos no Brasil”, completou.

“A maior disponibilidade de voos e de rotas conectados a partir de Minas Gerais contribui para acelerar novos negócios no estado. Além disso, é fundamental para potencializar o turismo, ao facilitar o acesso de visitantes nacionais e internacionais às cidades mineiras. No último ano, Minas foi o segundo destino mais procurado por turistas no Brasil e a facilidade de voos para o estado irá colaborar para manter o crescimento do setor”, disse Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

A expansão da conectividade de Minas Gerais com o Brasil e o mercado global sempre foi prioridade no BH Airport. “Temos uma alta demanda pelos voos, sobretudo internacionais e estamos sempre em contato com as empresas aéreas. Hoje é um dia de celebração pelo anúncio do voo para Curaçao e o retorno dos voos para os Estados Unidos. Além disso, as operações para o interior de Minas seguem sendo um sucesso e é um enorme ganho passar a contar com as ligações para Araxá e São João del Rei. Esperamos fortalecer ainda mais essa parceria com a Azul e lançar novos voos ao longo deste ano”, destacou Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport.

“Com uma frota diversa como a da Azul, conseguimos atender importantes mercados e levar a eles um produto reconhecido pela sua excelência e qualidade. Fort Lauderdale e Orlando já são destinos consolidados na malha da Azul em voos que partem de outros aeroportos, como Viracopos (SP), Belém, Manaus e Recife. Acreditamos no potencial do mercado mineiro e, apostamos também, no sucesso do voo para Curaçao, uma novidade na malha da Azul”, finalizou Fábio Campos.

Com as três novas adições, a Azul passará a operar em 14 cidades de Minas Gerais, que hoje já opera regularmente em Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora – Zona da Mata, Ipatinga, Montes Claros, Uberlândia, Governador Valadares, Patos de Minas, Varginha, Paracatu e Teófilo Otoni. Somente no BH Airport, a companhia conta com 95 voos diários em média para quase 50 destinos no Brasil e no Exterior.