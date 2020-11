Barragem da Mosaic em Araxá recebe declaração de estabilidade

A Mosaic Fertilizantes informa que a Barragem B1/B4, em Araxá (MG), recebeu a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) no dia 20 de novembro. A declaração foi concedida por auditoria externa, conforme determina a Agência Nacional de Mineração (ANM). A empresa ressalta ainda que a referida estrutura está em processo de descomissionamento nos termos da legislação, não devendo ter sua operação retomada.

Todas as barragens da Mosaic Fertilizantes encontram-se em conformidade com as regras da ANM e legislação aplicável, seguindo controles e procedimentos de segurança rigorosos, bem como não apresentam qualquer risco iminente de rompimento.

Para garantir a segurança de funcionários e comunidades, a empresa utiliza o Sistema Integrado de Gestão de Barragens (SIGBAR), que prevê um rigoroso monitoramento periódico – medição por instrumentos, interpretação contínua dos dados e inspeções rotineiras – e ações preventivas para assegurar a máxima estabilidade e segurança das barragens. Além disso, testes de sirenes e simulados de emergência são realizados frequentemente. Cada uma das estruturas da Mosaic Fertilizantes possui um Plano de Ação de Emergência (PAE) e qualquer eventual desvio identificado é imediatamente avaliado para que as medidas apropriadas sejam tomadas.