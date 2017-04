Batida policial envolvendo adolescente, jovem e padastro encontra drogas, arma de fogo e munições no bairro Armando Santos

Na quarta-feira (18), por volta das 22h, a Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela rua Leda Lima Laguardia, no bairro Armando Santos, quando viu um adolescente de 16 anos e o autor A.S.T., 20, em um local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Durante buscas no imóvel, os policiais localizaram escondidas em um urso de pelúcia 49 gramas de crack, que se fracionadas renderiam cerca de 150 pedras, e maconha embalada; no quarto de E.D.F., 38, padastro de A.S.T., uma arma calibre 22, uma caixa com 43 munições do mesmo calibre, três estojos deflagrados, duas munições intactas calibre 38 e uma munição calibre 32.

No veículo que A.S.T. utiliza para transporte de entorpecentes foi localizada uma caixa de fósforos com uma porção de maconha. O autor confessou a posse de toda a droga.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as demais providências.