Bem Brasil patrocina lives de grandes nomes da música sertaneja

Nada de palco, de grandes efeitos visuais e, principalmente, de multidões. Em tempos de quarentena, os artistas têm encontrado um outro caminho para garantirem a diversão e continuarem presentes na vida dos fãs: as lives ou shows ao vivo, transmitidos por meio das redes sociais. Para a Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada, produto já relacionado aos momentos de prazer e alegria com a família e amigo, nada mais natural que estar presente e em contato com o público nesses grandes encontros virtuais. Por isso, patrocina, nesta semana, as lives da dupla Bruno & Marrone e do cantor Gusttavo Lima.

Na próxima quinta-feira (09/04), Bruno & Marrone cantam, no canal oficial do Youtube, os principais sucessos de seus 36 anos de carreira. Um dos ícones do sertanejo brasileiro, os goianos conquistaram o Brasil com o hit “Dormi na Praça”. Já no sábado (11/04), é a vez de Gusttavo Lima se apresentar, diretamente de sua casa. O cantor, que quebrou recordes de visualização e acessos simultâneos do Youtube na primeira live, intitulada “Buteco em Casa”, prometeu um repertório diferente para o novo show.

Em seus mais de 13 anos de atuação no mercado, a Bem Brasil participa da vida dos brasileiros, oferecendo produtos práticos, de qualidade e sabor diferenciado para alimentar os bons momentos. “Aliar nossa marca a esses eventos, que substituem, temporariamente, a produção cultural no mundo físico, e aproximam as pessoas em apenas um clique, reforça nossa missão”, argumenta a supervisora de Marketing da empresa, Juliana Monteiro.

SERVIÇO: MEGAEVENTOS VIRTUAIS

O quê: Live Bruno & Marrone

– Data: Quinta-feira, dia 9 de abril

– Horário: 21h

O quê: Live Gustavo Lima

– Data: Sábado, dia 11 de abril

– Horário: 20h

Sobre a Bem Brasil

Fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, a Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. Pioneira na atividade, conta, atualmente, com duas unidades fabris na região: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e de 2 mil indiretos. A companhia é líder em vendas de batatas pré-fritas congeladas no país, produzindo, por ano, mais de 250 mil toneladas de produtos. Além disso, seu mix contempla mais de 20 itens voltados para food service e varejo nacional.