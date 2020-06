Bem Brasil retoma atividades após testar colaboradores

A Bem Brasil trabalha permanentemente para cumprir sua missão de produzir alimentos e contribuir para a manutenção do abastecimento das famílias brasileiras. Assim, retomou suas atividades nas fábricas de Araxá (MG) e Perdizes (MG), na última segunda-feira (1/6), após um período de mais de um mês de paralisação em função de férias coletivas e dos cuidados exigidos para o controle da pandemia do novo Coronavírus. A reabertura das unidades produtivas baseou-se em uma série de ações de prevenção ao contágio e de garantia da preservação da saúde dos colaboradores.

Entre as medidas aprovadas pelo comitê interno de gerenciamento da Covid-19, está a realização, mediante autorização, de testes rápidos para identificação do novo Coronavírus em todos os profissionais que retornam à empresa nesta semana. Nessa triagem, 375 pessoas fizeram os exames, sendo que sete colaboradores testaram positivo – seis atuam na unidade de Perdizes e um, em Araxá. Nenhum deles apresenta sintomas da doença. Diante de nosso compromisso de transparência e respeito a todos e em cumprimento aos protocolos, foi feita a notificação à Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, como medida preventiva, os colaboradores ficarão afastados das atividades, em conformidade com as recomendações dos órgãos oficiais, até que estejam novamente aptos a assumir seus postos. A equipe da área de Saúde e Segurança do Trabalho da companhia está em contato permanente com os profissionais para acompanhar o seu estado geral, bem como prestar o apoio necessário neste momento. Reforçamos que os sete colaboradores cumpriam férias e, portanto, não se aproximaram dos colegas nas instalações da empresa.

A Bem Brasil reitera que retomou suas atividades, consciente de seu papel de proteger as pessoas. Desta forma, redobrou os cuidados para mapear possíveis riscos de contaminação entre os profissionais e intensificou a higienização de todas as áreas comuns. A empresa não mede esforços para conter a propagação do Coronavírus nas unidades e no município. Todas as ações já implementadas podem ser encontradas no site www.bembrasil.ind.br.