Biblioteca Pública Municipal cria mostra e ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo 2022 já faz parte das atividades da Biblioteca Pública Municipal Viriato Corrêa. Craques das 32 seleções estão presentes em um espaço montado como ponto de troca de figurinhas do álbum oficial da competição. A ação acontece até o dia 30 de novembro.

As trocas são realizadas por ordem de chegada e outro objetivo da ação é despertar a curiosidade do público sobre fatos e acontecimentos as edições anteriores da Copa do Mundo, por meio de uma mostra que foi montada no espaço.

Além disso, as redes sociais da biblioteca contam com posts sobre curiosidades da Copa do Mundo e seleções participantes em 2022. Uma das histórias, por exemplo, é de 1958, quando a Seleção Brasileira se concentrou em Araxá, antes de embarcar para a Suécia, e treinou no Estádio Municipal Fausto Alvim. Naquele ano, o Brasil conquistou o primeiro título mundial.

“A ideia foi fazer uma Copa Cultural, mostrando o acervo referente a essa temática para que as pessoas conheçam os fatos, os acontecimentos e a história do futebol, um esporte de tanta tradição no nosso país. Essa também é uma oportunidade para que mais pessoas tenham acesso à leitura e conheçam o acervo da biblioteca”, destaca a diretora Maria Clara Fonseca.

Interessados em efetuar as trocas de figurinhas podem procurar a Biblioteca Pública Municipal, localizada na avenida Getúlio Vargas, nº 810, sala 2, no Centro, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Durante a visita, o colecionador que aproveitar a visita e fizer a carteirinha da biblioteca – que permite o uso contínuo do espaço, acesso aos livros e a todo o acervo – até 30 de novembro vai participar de um sorteio de 10 figurinhas no dia 3 de dezembro.