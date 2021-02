Boletim Epidemiológico confirma 153 casos positivos e 4 óbitos por Covid-19 em Araxá

O resultado de viagens, festas e aglomerações do período de carnaval já começa a ser identificado em Araxá. A Secretaria Municipal de Saúde registrou o recorde de casos e óbitos confirmados por Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 153 novos registros de pessoas que testaram positivo para o coronavírus e quatro óbitos confirmados – dois que estavam em investigação e outros dois que estavam internados em Uberaba devido a outras comorbidades.

Um aumento de 48,5% em relação ao então maior número de casos positivos notificados no município (103), registrado no Boletim Epidemiológico de Enfrentamento à Covid-19 em 10 de fevereiro. O maior número de mortes registradas anteriormente em um único boletim era de dois pacientes.

O município decretou uma série de medidas para tentar frear o avanço da doença no município nos últimos dias. Dentre elas, o cancelamento do ponto facultativo e revogação do feriado de Carnaval e a proibição total de venda de bebidas alcoólicas durante 15 dias em Araxá.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, o recorde de casos é fruto de viagens, festas e aglomerações do Carnaval. “Mesmo com o cancelamento do ponto facultativo e feriado do Carnaval, algumas empresas concederam o recesso aos trabalhadores. Segundo o monitoramento realizado desses casos, muitas dessas pessoas estiveram em viagem, festas em ranchos, cidades vizinhas e aglomerações em casa.”

Diane explica que o resultado das medidas de restrições publicadas no último decreto municipal, válidas a partir do dia 16 de fevereiro, será identificado na próxima semana. “Somente na próxima semana que vamos conseguir avaliar se as medidas impostas surtiram o efeito esperado. Por enquanto, o que temos é o resultado do Carnaval, que mesmo com a ação do município, muitos não respeitaram.”

Óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde informou que quatro óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, dois estavam em investigação e outros dois estavam internados em Uberaba devido a outras comorbidades. Todos são do sexo masculino, com 71, 78, 79 e 84 anos. Com isso, Araxá chega a 65 óbitos confirmados até o momento.