O boletim epidemiológico do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 desta segunda-feira (6) indicam 33 casos suspeitos. São 17 casos aguardando resultados e 16 negativos (um óbito descartado). Do total de notificações, são 17 mulheres e 16 homens, sendo 55% com idade entre 20 a 59 anos.

Dois óbitos continuam aguardando resultado, de uma idosa de 93 anos e de um jovem de 28 anos.

O comitê também publicou resolução 006/2020 com alterações sobre o comércio e eventos religiosos.

Confira as informações.