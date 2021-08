Boletim registra 4 óbitos, 14 novos casos e 28 recuperados da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os óbitos incluídos no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (19/08/2021) referem-se a ocorrências em outros municípios, mas registrados residência em Araxá. Os dados foram repassados oficialmente à Vigilância Epidemiológica de Araxá no final da tarde desta quarta-feira (18/08/21) pela Superintendência Regional de Saúde (SRS Uberaba).



– Óbito do sexo masculino, 80 anos, ocorrido em 08/04/2021, em Feira de Santana (BA).

– Óbito do sexo masculino, 40 anos, ocorrido em 23/04/2021, em Brasília (DF).

– Óbito do sexo feminino, 61 anos, ocorrido em 14/07/2021, em Patos de Minas (MG).

– Óbito do sexo masculino, 79 anos, ocorrido em 04/08/2021, em Uberlândia (MG).