Boletim registra 682 novos casos em 24 horas

Com aumento de casos de Covid-19, Araxá suspende realização de festas e eventos por 15 dias

Com quase 700 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, a Prefeitura de Araxá vai suspender a realização de festas e eventos por 15 dias na cidade. O novo decreto de enfrentamento da doença será publicado nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial Eletrônico do Município (e.Doma). A medida tenta reduzir a taxa de transmissão do coronavírus e evitar o aumento das internações nos leitos Covid-19.

A Administração Municipal também já está formatando um novo projeto para reduzir os prejuízos causados pela doença aos artistas da cidade. A classe cultural é mais uma vez a mais afetada pela pandemia e tem tido um grande prejuízo com o cancelamento de shows e apresentações.